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    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці

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    Вулиці востаннє ремонтували близько 30 років тому, - Кличко - Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Вулиці востаннє ремонтували близько 30 років тому, - Кличко

    На Покровській та Золотоворітській вулицях відремонтували проїжджу частину і тротуари, зробили велосипедну доріжку, змінили освітлення, облаштували зони для паркування авто

    У Києві до дня міста оновили одні з найстаріших вулиць столиці - Покровську та Золотоворітську. Відео мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Київ оновлюється і гарнішає. Незважаючи на обмеження і економічну ситуацію, пов’язану з пандемією, столиця не зупинила роботи на об’єктах, що запланувала відремонтувати цього року. Зокрема, до Дня міста, дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці - Покровської та Золотоворітської», - повідомив Кличко. 

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    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці
    Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці

    За його словами, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги та замість асфальту вклали масивну бруківку.

    «Таким чином вулиці повернули її історичний вигляд. Покровська - одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані XV століттям. Тоді вона носила назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна, - зазначив мер. - Окрім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари та нову дощову каналізацію. Встановили сучасне освітлення», - повідомив Кличко.

    Оновили й ще одну з найдавніших вулиць Києва - Золотоворітську. Сьогодні вона - сучасна і комфортна. Там відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення.

    «Завершили також роботи з капремонту на ще одній із центральних вулиць – Пушкінській. Відтепер вона є по-справжньому велодружньою. - Першою в Києвi зі спеціальними велосвітлофорами та зоною очікування велосипедистами сигналу свiтлофору, - зазначив мер столиці. - Сподіваюся, дощ литиме не всі вихідні і ви зможете прогулятися вулицями нашого улюбленого міста. Насолодитися атмосферою старовинного і, разом з тим, сучасного Києва», - наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, 30 і 31 травня 2020 року Київ відзначає день міста. 

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