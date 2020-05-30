Київ до Дня міста оновив дві старовинні вулиці



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Вулиці востаннє ремонтували близько 30 років тому, - Кличко

На Покровській та Золотоворітській вулицях відремонтували проїжджу частину і тротуари, зробили велосипедну доріжку, змінили освітлення, облаштували зони для паркування авто

У Києві до дня міста оновили одні з найстаріших вулиць столиці - Покровську та Золотоворітську. Відео мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Київ оновлюється і гарнішає. Незважаючи на обмеження і економічну ситуацію, пов’язану з пандемією, столиця не зупинила роботи на об’єктах, що запланувала відремонтувати цього року. Зокрема, до Дня міста, дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці - Покровської та Золотоворітської», - повідомив Кличко.

За його словами, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги та замість асфальту вклали масивну бруківку.

«Таким чином вулиці повернули її історичний вигляд. Покровська - одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані XV століттям. Тоді вона носила назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна, - зазначив мер. - Окрім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари та нову дощову каналізацію. Встановили сучасне освітлення», - повідомив Кличко.

Оновили й ще одну з найдавніших вулиць Києва - Золотоворітську. Сьогодні вона - сучасна і комфортна. Там відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення.

«Завершили також роботи з капремонту на ще одній із центральних вулиць – Пушкінській. Відтепер вона є по-справжньому велодружньою. - Першою в Києвi зі спеціальними велосвітлофорами та зоною очікування велосипедистами сигналу свiтлофору, - зазначив мер столиці. - Сподіваюся, дощ литиме не всі вихідні і ви зможете прогулятися вулицями нашого улюбленого міста. Насолодитися атмосферою старовинного і, разом з тим, сучасного Києва», - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 30 і 31 травня 2020 року Київ відзначає день міста.

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