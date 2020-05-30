  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ облаштував 41 зону відпочинку на території міських лісів

    • Розсилка
    Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження - Київ облаштував 41 зону відпочинку на території міських лісів
    Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження

    У зонах відпочинку є лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди

    У Києві на території трьох столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку з необхідним інвентарем. Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, йдеться на сайті КМДА.

    Зазначається, що у зонах відпочинку є лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди.

    Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження.

    .jpg_269

    «Нагадуємо киянам та гостям міста, що розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено чинним законодавством. Так, із 17 квітня діє Закон № 556-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля відносно посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу». Закон, зокрема, посилює адміністративну відповідальність за порушення пожежної безпеки в лісі. Відповідні зміни внесені в статтю 77 КУпАП. Так, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою штраф для громадян від 1530 до 4590 грн і на посадових осіб – від 4590 до 15 300 грн. Раніше штраф для громадян складав від 85 до 255 грн, а для посадовців – до 850 грн. Тому закликаю всіх зберігати ліс, бо 32 тисячі гектарів міських лісів є важливою складовою екологічного балансу Києва»», – зазначив Олександр Савченко

    Відвідувачів зон відпочинку просимо дотримуватися карантинних правил: відпочивати невеликими групами до 10 людей, одягати захисні маски та використовувати антисептики. Бережіть себе!

    Перелік зон відпочинку: http://bit.ly/2PQSfvJ.

    Карта зон відпочинку: http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/.

    У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду рятувальники Управління з питань цивільного захисту КМДА радять негайно телефонувати до служби порятунку 101 у випадку виявлення займання. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.

    У КМДА просять дотримуватися простих правил відпочинку у лісах та лісопаркових зонах:

    • під час пожежонебезпечного періоду (квітень-жовтень) не можна розводити багаття в лісі
    • не можна палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети
    • забороняється випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські підпали)
    • не дозволяється звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

     

     

    Київ відпочинок сміття закон штраф рятувальники КМДА повітря ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ