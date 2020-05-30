Київ облаштував 41 зону відпочинку на території міських лісів



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Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження

У зонах відпочинку є лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди

У Києві на території трьох столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку з необхідним інвентарем. Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, йдеться на сайті КМДА.

Зазначається, що у зонах відпочинку є лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди.

Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження.

«Нагадуємо киянам та гостям міста, що розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено чинним законодавством. Так, із 17 квітня діє Закон № 556-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля відносно посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу». Закон, зокрема, посилює адміністративну відповідальність за порушення пожежної безпеки в лісі. Відповідні зміни внесені в статтю 77 КУпАП. Так, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою штраф для громадян від 1530 до 4590 грн і на посадових осіб – від 4590 до 15 300 грн. Раніше штраф для громадян складав від 85 до 255 грн, а для посадовців – до 850 грн. Тому закликаю всіх зберігати ліс, бо 32 тисячі гектарів міських лісів є важливою складовою екологічного балансу Києва»», – зазначив Олександр Савченко

Відвідувачів зон відпочинку просимо дотримуватися карантинних правил: відпочивати невеликими групами до 10 людей, одягати захисні маски та використовувати антисептики. Бережіть себе!

Перелік зон відпочинку: http://bit.ly/2PQSfvJ.

Карта зон відпочинку: http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/.

У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду рятувальники Управління з питань цивільного захисту КМДА радять негайно телефонувати до служби порятунку 101 у випадку виявлення займання. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.

У КМДА просять дотримуватися простих правил відпочинку у лісах та лісопаркових зонах: