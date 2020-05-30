Сильний дощ затопив деякі райони Києва



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Фото пресслужби Київської міської державної адміністрації

Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення

Сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працює над ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Субота 30 травня розпочалася зі злив. Вночі був помірний дощ, а вранці – інтенсивні опади. Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідовували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали зливостоки гідромоніторами», – йдеться у повідомленні.

Так, наразі завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь, куди потрапляє вода зі зливостоків. Також роботи закінчують на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

Гідрослужба надалі працюватиме в посиленому режимі, зазначили в КМДА.

Для ліквідації наслідків негоди Київавтодор має 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

За інформацією Українського гідрометцентру, до 21.00 30 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 травня, вранці в колекторі теплотраси на вул. Жилянська біля Повітрофлотського моста в Шевченківському районі Києва виникла пожежа. Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, на Донбасі через негоду знеструмлено 53 населені пункти.