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    Сильний дощ затопив деякі райони Києва

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    Сильний дощ затопив деякі райони Києва
    Фото пресслужби Київської міської державної адміністрації

    Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення

    Сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працює над ліквідацією наслідків.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    «Субота 30 травня розпочалася зі злив. Вночі був помірний дощ, а вранці – інтенсивні опади. Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідовували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали зливостоки гідромоніторами», – йдеться у повідомленні.

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    Сильний дощ затопив деякі райони Києва
    Сильний дощ затопив деякі райони Києва
    Сильний дощ затопив деякі райони Києва
    Сильний дощ затопив деякі райони Києва
    Сильний дощ затопив деякі райони Києва

    Так, наразі завершують роботи на вул. Пестеля. Там проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь, куди потрапляє вода зі зливостоків. Також роботи закінчують на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

    Гідрослужба надалі працюватиме в посиленому режимі, зазначили в КМДА.

    Для ліквідації наслідків негоди Київавтодор має 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

    У разі виявлення місць підтоплень киян просять звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    За інформацією Українського гідрометцентру, до 21.00 30 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, у п’ятницю, 29 травня, вранці в колекторі теплотраси на вул. Жилянська біля Повітрофлотського моста в Шевченківському районі Києва виникла пожежа. Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу.

    Як повідомлялося, на Донбасі через негоду знеструмлено 53 населені пункти.

    вода рятувальники КМДА негода
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