Коли в Україну прийде весняне тепло? Синоптики дали прогноз

Погода у березні буде мінливою

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

Очікується, що потепління розпочнеться на початку квітня.

Із 17 березня і до кінця тижня в Україні будуть опади, подекуди сніг. Денна температура повітря опуститься до +3 ... +5 градусів, вночі синоптики обіцяють до -1 ... +1 градуса. Триватиме похмура погода до 20 березня. Потім настане короткочасне потепління. Опади залишаться тільки на Сході.

У Києві опади триватимуть до 24 березня. Вдень стовпчики термометра до кінця березня будуть показувати від +1 до +6 градусів, вночі - до -1 ...- 3 градусів. На початку квітня різко потеплішає до +8 ... +11 градусів.

На Заході України в найближчий тиждень дощитиме. Температура повітря вдень опуститься до -2 ... +1 градусів, вночі очікуються заморозки до -5 ...- 10 градусів. Потепління прийде з 27 березня. Синоптики прогнозують вдень до +7 ... +9 градусів, при цьому дощі триватимуть до 2 квітня.

На Сході України до кінця березня прогнозуються короткочасні періоди з дощами, температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +7 градусів, після 1 квітня - до +7 ... +12 градусів. Дощі пройдуть 18-19 і 22-23 березня.

Як повідомлялось раніше, у вівторок, 16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.

Раніше синоптики розповіли, чи варто чекати значного тепла в березні.