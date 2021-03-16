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    В Україну прийшов циклон Marius: прогноз погоди на вівторок

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    Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади - В Україну прийшов циклон Marius: прогноз погоди на вівторок
    Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади

    У Києві 16 березня хмарно з проясненнями, температура вдень 7-9° тепла

    У вівторок, 16 березня, вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях мокрий сніг та дощ, в Карпатах значний сніг, вдень у південній та західній частині дощі, на решті території без істотних опадів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    За даними синоптиків, вітер сьогодні буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла, у західних областях 1-6° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

    Також зазначається, що на дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

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    У Києві 16 березня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°. Також у вівторок вранці Київ огорне туман.

    Як повідомлялось раніше, у вівторок, 16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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