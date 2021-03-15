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    Завтра Україну накриє циклон Marius. Яку погоду він принесе

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    Тиждень в Україні буде вологим та вітряним - Завтра Україну накриє циклон Marius. Яку погоду він принесе
    Тиждень в Україні буде вологим та вітряним
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві 16 березня буде тепло та без опадів

    У вівторок,16 березня, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Решта території України належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Східний антициклон не пускатиме вологе повітря на північ, схід та в центральну частину.

    ВІтер розділиться: у західних областях він буде північного напрямку, на решті території України – південно-східного.

    Температура повітря протягом завтрашнього дня в більшості областей очікується досить високою, +4°…+10°, на півдні до +12°. А ось у західних областях буде холодно, лише +1°…+4°.

    У Києві вівторок буде теплим, +7°…+9°, хоча і хмарно, проте без істотних опадів. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю до 11 м/с.

    Синоптикиня зазначила, що тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним.

    Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що Україну засипає снігом. У середу, 17 березня, абсолютно на всій території України прогнозуються опади. Вдень очікується від +3 до +7 градусів, вночі похолодає – від 0 до +5 градусів.

    Раніше синоптики розповіли, чи варто чекати значного тепла в березні. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.

    Теги: прогноз погоди Facebook снігопад повітря вітер дощ Наталка Діденко
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