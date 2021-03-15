Пекін накрила потужна піщана буря. Небо стало оранжевим (відео)

За прогнозами метеорологів, буря триватиме до ранку 16 березня. Вона пошириться на інші райони Китаю

Вранці, 15 березня, Пекін накрила піщана буря. Відповідні відео опубліковані на YouTube.

За повідомленням Пекінського центру моніторингу охорони довкілля, концентрація дрібних твердих частинок PM10 в центральних районах міста перевищила 8 000 мікрограмів на кубічний метр. Показники в 160 разів перевищують максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограмів/кубометр.

PM10 – це тверді дрібні частинки діаметром менше 10 мкм. Зранку їх концентрація в центральних районах міста (Дунчен, Сичен, Чаоян, Хайдянь) досяг 8 108 мікрограмів на кубометр. На північному заході Пекіна – 6 877, на південному заході – 7 530, на північному сході міста – 3 461, у південно-східних районах столиці – 5 953.

Водночас концентрація дрібних твердих частинок PM2,5, що є основним джерелом смогу, досягла 523 мікрограмів на кубічний метр при максимально допустимій нормі ВООЗ 25 мікрограмів/кубометр.

Внаслідок бурі на дорогах виникли затори, видимість в місті не перевищує тисячі метрів. У Пекіні оголошено жовтий рівень небезпеки, жителям не рекомендують виходити на вулицю без крайньої необхідності. За прогнозами метеорологів, буря триватиме до ранку 16 березня. Вона пошириться на інші райони Китаю.

Нагадаємо, аеропортам Пекіна через піщану бурю довелося скасувати 428 рейсів. Буря також привела до проблем в транспортному сполученні в межах міста.