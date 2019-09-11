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    Звільнений з полону Сущенко дав першу пресконференцію

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    Роман Сущенко 11 вересня спілкувався з журналістоми в агенстві Укрінформ - Звільнений з полону Сущенко дав першу пресконференцію
    Роман Сущенко 11 вересня спілкувався з журналістоми в агенстві Укрінформ

    Сущенка в РФ звинувачували у «шпигунстві»

    У середу, 11 вересня, журналіст Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну з РФ, та його адвокат Марк Фейгін дали першу після звільнення пресконференцію.

    Перед початком спілкування з журналістами Сущенко зняв плакат #волюсущенку з фасаду інформаційного агентства.

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    Також сьогодні п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненим з російської в'язниці власним кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком і привітав його з поверненням на Батьківщину. 

    Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у «шпигунстві».

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним». Сущенко етапували в колонію №11 у Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно).

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