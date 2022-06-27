Командир «Азова» Денис Прокопенко, якого тримають у полоні, відзначає день народження

Більш ніж місяць захисник України перебуває у російському полоні

Сьогодні, 27 червня, свій день народження відзначає український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко. Захисник Маріуполя наразі перебуває у російському полоні.

Після тривалої оборони Маріуполя Прокопенко із позивним «Редіс» разом з побратимами потрапив у російський полон. 20 травня він повідомив, що на 86-й день операції було отримано наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.

Захиснику Маріуполя сьогодні виповнився 31 рік. За освітою Денис – лінгвіст, вільно володіє англійською і німецькою мовами. Він затятий вболівальник і сам із задоволенням грав у футбол. На полі його місія – захищати ворота. Але з 2014 року на першому місці – захист України.

Денис Прокопенко – нащадок етнічного карела, представника фіно-угорського народу. Дідусь Дениса захищав Фінляндію в Зимовій війні, яку розпочав СРСР (1939-1940 роки).

19 березня захисник отримав зірку Героя України – за оборону Маріуполя.

З днем народження героя привітав командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Офіцер запевнив, що Україна ні на мить не забуває про захисників Маріуполя.

«Майже три місяці Ви разом зі своїми бойовими побратимами мужньо захищали український Маріуполь від російських окупаційних військ. Так само мужньо зараз Ви демонструєте всьому світу стійкість, патріотизм і незламність духу, перебуваючи у полоні ворога. Ні на хвилину ми не забуваємо про Вас і Ваших побратимів. Віримо, що стіни впадуть! Віримо у Вашу свободу та боремося за неї! Цього дня бажаю Вам здоров'я, витримки та якнайшвидшого повернення до рідного дому», – зазначив Наєв.

Пресслужба Нацгвардії у день народження Прокопенка зазначила, що його професіоналізм та офіцерська гідність стали взірцем для молодих захисників та мотивацією до боротьби.

«За 8 років відважної та звитяжної служби підполковник Прокопенко вписав свій підрозділ у героїчну історію України! Відданість українському народові та своїй землі, професіоналізм та офіцерська гідність Дениса Прокопенка стала взірцем для молодих захисників та мотивацією до боротьби! Нині підполковник Прокопенко знаходиться у полоні, звідки ми чекаємо його якомога швидше», – йдеться у повідомленні.