- Азовсталь. Як це було

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої знімки оборонців «Азовсталі»

Світлина воїна «Азова» Дмитра Козацького з позивним «Орест» днями облетіла світові медіа. На ній захисник «Азовсталі» стоїть у сонячному промені, що пробився до бункера.

Дмитро Козацький виклав у вільний доступ свої фотографії оборонців Маріуполя із закликом до світових медіа та небайдужих поширювати їх.

«Доречі, поки я в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, розсилаю на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, то після виїзду буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», – написав «Орест» у своєму твіттері.

Дмитро Козацький

Дмитрові Козацькому лише 26 років, він народився на Житомирщині, а друзі й рідні називають його невиправним романтиком і великим патріотом України. У 2014 році, коли йому було лише 18 років, він покинув навчання в одному з польських університетів і поїхав на Майдан. Після Революції Гідності вирушив захищати країну – спершу вступив до лав Національної Гвардії України, а потім приєднався до полку «Азов». Нині він посідає там пост керівника пресслужби. Вже понад 80 днів Дмитро захищає Україну в Маріуполі, ризикуючи життям щосекунди, а його ще юнацьке захоплення фотографією тепер дає змогу всьому світові показувати правду.

На світлинах Дмитра Козацького можна побачити, як російські окупанти зруйнували завод «Азовсталь», у якому майже три місяці тримав оборону Маріуполя окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона міста.

16 травня 2022 року розпочалася секретна операція з порятунку оборонців Маріуполя, президент України заявив, що евакуація українських захісників, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», триває.

Відомо, що частину бійців з «Азовсталі» росіяни вивезли до колонії в окупованій Оленівці. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на очевидця. Він розповів, що сім автобусів з українськими бійцями з гарнізону «Азовсталь» прибули до нещодавно відкритої в'язниці в підконтрольному Росії селищі Оленівка під Донецьком. Водночас українська влада цю інформацію, як власне і подробиці операції, не коментувала.

Нагадаємо, військове керівництво організувало евакуацію з Маріуполя не лише живих та поранених українських військових, але й тіл загиблих бійців. Про це у відеозверненні повідомив командир полку «Азов» Денис Прокопенко.