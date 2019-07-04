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    Суспільство

    Конституційний суд не винесе сьогодні остаточне рішення щодо закону про люстрацію – Сюмар

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    <span>На переконання Сюмар, кожен такий проміжний розгляд потребує активної позиції громадськості</span> - Конституційний суд не винесе сьогодні остаточне рішення щодо закону про люстрацію – Сюмар
    На переконання Сюмар, кожен такий проміжний розгляд потребує активної позиції громадськості

    Розгляд цих питань буде по обіді і рішення буде проміжним, оскільки частина суддів відсутня - нардеп

    Рішення Конституційного суду України щодо конституційності закону «Про очищення влади» буде проміжним.

    Про це написала у Facebook голова парламентського Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар.

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    «Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталею Шапталою. Донесли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде по обіді, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення, оскільки частина суддів відсутня», - зазначила вона.

    На переконання Сюмар, кожен такий проміжний розгляд потребує активної позиції громадськості. Адже, наголосила вона, люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, «аби посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова». «Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо», - підкреслила депутат.

    Як повідомлялося, у Києві під будівлею Конституційного суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Активісти мають намір протестувати до завершення розгляду судом даного питання.

    Велика палата КСУ розглядає у четвер, 4 липня, низку питань, зокрема, і продовження розгляду конституційних подань щодо статей закону «Про очищення влади» та «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

    Нагадаємо, закон «Про очищення влади» набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років.

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