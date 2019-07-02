Юрист прокоментував позов феросплавників до НКРЕКП



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Олександр Трохимець стверджує, що позивач вдається до маніпуляцій фактами і приховування певних розрахунків та введення суду в оману

Жалюгідна спроба удару по реформі ринку електричної енергії – Трохимець

Керуючий партнер правової групи «Трохимець та партнери», президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець вважає, що позов Нікопольського заводу феросплавів до НКРЕКП має цілу низку юридичних вад. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Позивачем у даній справі є АТ «Нікопольский завод феросплавів», власником якого є Ігор Коломойський. Перше, що насторожило в даній ухвалі суду – це те, що вона була винесена до пред’явлення самого адміністративного позову. Тобто, суддя Смолій І.В., який виносив дане рішення, не залучивши сторони цього процесу, не маючи на руках матеріалів, що дали б йому повноту розуміння прийнятих Регулятором постанов, прийняв рішення, яким, по суті зупинив діяльність підприємства, яке забезпечує функціонування усієї електроенергетичної системи України. Дивно також було бачити у мотивувальній частині рішення посилання на рішення Конституційного Суду України у справі №5-р/2019 від 13.06.2019 року. Дивно, бо, по-перше, воно жодним чином не стосується прийнятих НКРЕКП рішень (зокрема і оскаржуваних), а, по-друге, сам Конституційний Суд України відтермінував своє ж рішення до кінця року», - написав Трохимець.

Юрист стверджує, що позивач вдається до маніпуляцій фактами і приховування певних розрахунків та введення суду в оману. Таке рішення суду, на його думку, порушує баланс прав та інтересів усіх сторін, яких воно стосується. В угоду одному споживачу були порушені права тисяч інших суб’єктів ринку електричної енергії.



«Цікаво, що своє клопотання позивач обґрунтовує тим, що, на його думку, зростання тарифу на послуги ДП «НЕК «Укренерго» значно підвищить вартість електричної енергії для заводу, що, у свою чергу, зробить його продукцію неконкурентноздатною, та навіть може призвести до зупинки виробництва. При цьому замовчується, що тарифи ДП «НЕК «Укренерго» є лише частиною вартості електричної енергії, де у структурі присутня ще вартість її виробництва. Зростання тарифу ДП«НЕК «Укренерго», судячи з його структури, відбулося за рахунок покладання на це підприємство спеціальних обов’язків щодо купівлі електричної енергії з альтернативних джерел. Про це вказує у своєму клопотанні сам позивач. Але раніше (до впровадження нової моделі ринку) вартість «зеленої» енергії враховувалась в Оптово-роздрібній ціні на електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії. Там же враховувались і тарифи на послуги ДП «НЕК «Укренерго». Тобто, відбувся просто перерозподіл між різними складовими вартості електричної енергії – складова, яка йшла на покриття різниці між ринковою вартістю електричної енергії і «зеленою» перейшла від ДП «Енергоринок», який втратив свої повноваження до ДП «НЕК «Укренерго». Відповідно, дана складова не враховується для визначення вартості виробництва електроенергії іншими виробниками. А, отже, підсумкова вартість електричної енергії для феросплавного заводу Коломойського не зростала», - підкреслює він.



Як повідомлялося, 1 липня в день запуску нового ринку електроенергії, було оприлюднено Ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/11330/19, якою зупинено дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 07.06.2019 року. Цими постановами були встановлені тарифи на послуги з передачі та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Об’єднаною електроенергетичною системою України для ДП «НЕК «Укренерго».



Відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий оптовий ринок електроенергії був введений 1 липня 2019. Своєчасний запуск конкурентного ринку електроенергії є одним з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро і відповідає вимогам Третього енергетичного пакета Євросоюзу.



Акціонерне товариство «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ, Дніпропетровська обл.) входить в вертикально-інтегрований феросплавний холдинг, що належить неформальній групі Приват. Підприємець Ігор Коломойський неодноразово заявляв про те, що є противником нового конкурентного ринку електроенергії.