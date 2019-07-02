Конституційний суд продовжить розглядати закон про люстрацію 4 липня

Про це свідчить порядок денний КС, опублікований на сайті установи.

Велика палата КС розпочне своє засідання 4 липня о 10:00. Розгляд закону про люстрацію стоїть четвертим у порядку денному.

Пленарне засідання буде закритим.

Нагадаємо, раніше голова Конституційного суду Станіслав Шевчук у інтерв'ю «Главкому» розповів про те, як просувається рішення стосовно відповідності Конституції закону «Про очищення влади».

Суддя зазначає, що для прийняття рішення має бути не менше 10 голосів з усіх членів КС. Наразі процес затягує ще й той факт, що до складу Конституційного суду увійдуть нові члени, які також мають ознайомитися з матеріалами цієї справи. На думку Шевчука, закон про люстрацію - це непроста справа, яка потребує більше часу на обговорення.