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    Конституційний суд продовжить розглядати закон про люстрацію 4 липня

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    Конституційний суд продовжить розглядати закон про люстрацію 4 липня

    Пленарне засідання буде закритим

    Конституційний суд 4 липня продовжить розглядати подання групи депутатів, які просять визнати неконституційним закон про люстрацію — закон «Про очищення влади».

    Про це свідчить порядок денний КС, опублікований на сайті установи.

    Велика палата КС розпочне своє засідання 4 липня о 10:00. Розгляд закону про люстрацію стоїть четвертим у порядку денному.

    Пленарне засідання буде закритим.

    Нагадаємо, раніше голова Конституційного суду Станіслав Шевчук у інтерв'ю «Главкому» розповів про те, як просувається рішення стосовно відповідності Конституції закону «Про очищення влади».

    Суддя зазначає, що для прийняття рішення має бути не менше 10 голосів з усіх членів КС. Наразі процес затягує ще й той факт, що до складу Конституційного суду увійдуть нові члени, які також мають ознайомитися з матеріалами цієї справи. На думку Шевчука, закон про люстрацію - це непроста справа, яка потребує більше часу на обговорення.

    суд Конституційний суд закон
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