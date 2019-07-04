Націоналісти пікетують Конституційний суд, який розглядає закон про люстрацію (фото)



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«Ми прийшли показати, що будемо реагувати на кожен їх ворожий крок», - заявляють в ВО «Свобода»

У четвер, 4 липня, Конституційний суд продовжив розглядати подання групи депутатів, які просять визнати неконституційним закон про люстрацію — закон «Про очищення влади». Також суд розглядатиме закон про декомунізацію.

Націоналісти почали пікет з вимогою залишити закон про люстрацію і «не допустити реваншу регіоналів».

Біля суду встановили імпровізовану шибеницю, а на огорожі встановили голову від пам'ятника Леніну.

«Якщо ці закони скасуються - це сигнал про те, що згортається все те, за що ми боролися на Революції Гідності та після неї», - нарікає нардеп від «Свободи» Андрій Іллєнко.

Пікет організували ВО Свобода, Автомайдан та інші активісти

Нагадаємо, в 2015 році з поданням про конституційність закону «Про очищення влади» до КС звернулися Верховний Суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Усі три подання об'єднано в одне конституційне провадження.

Верховний Суд вважає, що в законі про очищення влади можливо є порушення права громадян на доступ до державної служби, оскільки він дозволяє звільняти з посади через неподання (невчасне подання) заяви.

Люстрація передбачає заборони протягом десяти років (до 2024) обіймати певні посади, окрім виборних. Йдеться про осіб, які обіймали сукупно не менше як один рік вищу керівну посаду з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року. Станом на 2 липня 2019 року в реєстрі осіб, щодо кого застосовано люстрацію, складається з 921 особи.