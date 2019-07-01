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    Суспільство

    Користувачі соцмереж знайшли українські судна захоплені Росією

    • Розсилка
    Користувачі соцмереж знайшли українські судна захоплені Росією

    Кораблів нема на тому місці, де вони були раніше, - соцмережі

    Користувачі  соцмереж повідомляють, що українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, як і раніше знаходяться в акваторії стоянки суден «Генмол» у Керчі.

    Про це йдеться у Twitter.

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    «Дійсно, на місці, де вони були зразу, кораблів немає. Але з іншого ракурсу видно - два катери (Р176 видно бортом з номером) стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою, а в самому кінці між судном 840 й іржавим кораблем стоїть буксир «Яни Капу» на Генмолі», - йдеться в повідомленні.

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    Користувачі соцмереж знайшли українські судна захоплені Росією
    Користувачі соцмереж знайшли українські судна захоплені Росією

    До відома, 25 червня «Крим. Реалії» інформували про те, що українські кораблі перемістили в невідомому напрямку.

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

    24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

    25 травня 2019 року Міжнародний Трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі, а також відпустити 24 захоплених українських моряків. У відповідь у МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

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