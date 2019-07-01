В Україну з 1 липня заборонили ввозити автомобілі з Росії



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Рішення про заборону ввезення товарі з з Росії було прийняте у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, - постанова Кабміну

В Україну з 1 липня заборонено ввозити транспортні засоби з Російської Федерації. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 535.

Зокрема, український уряд заборонив ввозити з Росії трактори, автобуси, легкові, вантажні та спеціалізовані автомобілі, мотоцикли.

Зазначається, що також відсьогодні заборонено ввозити в Україну «корми для тварин, цемент, продукція ветеринарної медицини, мінеральні добрива, фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, зокрема окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби та трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, посуд сталевий, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, сірники, вагони залізничні та трамвайні, що були у користуванні».

У постанові Кабміну йдеться про те, що це рішення було прийняте з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються державою-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об’єднань, підприємств низки галузей промисловості.

Нагадуємо, Україна, терміном на 5 років ввела антидемпінгові мита на імпорт плоского прокату з РФ.