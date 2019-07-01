На Кіпрі впала російська ракета



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Після гасіння пожежі кіпрські військові вилучили уламки і почали їхнє вивчення

Ракета російського виробництва, випущена зенітно-ракетним комплексом С-200, на уламках збереглися написи російською

Біля столиці Кіпру Нікосії у ніч на 1 липня впав і вибухнув невідомий літаючий об'єкт. Після ретельного вивчення військові дійшли висновку, що це ракета російського виробництва. Про це повідомило турецьке видання Onedio.

Зазначається, що перша офіційна заява надійшла від заступника прем'єрміністра самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру та міністра закордонних справ Кудрета Озерсая.

За інформацією очевидців, відбувся спалах у небі, після чого почулися три гучні вибухи. Постраждалих немає. Після гасіння пожежі кіпрські військові вилучили уламки і почали їхнє вивчення.

Вердикт був озвучений досить швидко: загадковим об'єктом виявилася ракета російського виробництва, випущена зенітно-ракетним комплексом С-200. За словами кіпрських експертів, на уламках навіть присутні російські літери.

Міністр закордонних справ висловив припущення, що ракету запустили сирійські війська у відповідь на атаку Ізраїлю, а долетіти до Кіпру вона могла через роботу протиракетних систем, що відхилили її з курсу. Ракета вибухнула до зіткнення із землею, тому на місці її падіння немає воронки. На це саме вказує і розкид уламків.

Видання пише, що ракета могла перевозити зброю і вибухівку, що пояснює потужність вибухів.