Користувачів соцмереж розвеселило фото з нової Ради



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Депутати роблять «розумний вигляд»

На світлині депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков (відомий як «Юзик») «замислився» над майбутнім українського народу

Користувачів соціальних мереж розвеселило фото, зроблене у перші дні засідання нової Верховної Ради.

На світлині зображений народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков (відомий як «Юзик»).

У мережі пишуть, що на фото депутати «глибоко замислились» над майбутнім українського народу. Деякі ж пишуть, що депутати просто роблять «розумний вигляд».

Нагадаємо, актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков на прізвисько «Юзик» здобув перемогу на позачергових виборах до Верховної Ради на окрузі в рідному місті президента Володимира Зеленського, в Кривому Розі.