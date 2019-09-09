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    Суспільство

    Користувачів соцмереж розвеселило фото з нової Ради

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    Депутати роблять &laquo;розумний вигляд&raquo; - Користувачів соцмереж розвеселило фото з нової Ради
    Депутати роблять «розумний вигляд»

    На світлині депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков (відомий як «Юзик») «замислився» над майбутнім українського народу

    Користувачів соціальних мереж розвеселило фото, зроблене у перші дні засідання нової Верховної Ради.

    На світлині зображений народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков (відомий як «Юзик»).

    У мережі пишуть, що на фото депутати  «глибоко замислились» над майбутнім українського народу. Деякі ж пишуть, що депутати просто роблять «розумний вигляд».

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    Нагадаємо, актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков на прізвисько «Юзик» здобув перемогу на позачергових виборах до Верховної Ради на окрузі в рідному місті президента Володимира Зеленського, в Кривому Розі.

     

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