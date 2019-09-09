Рада завтра планує розглянути використання ядерної енергії та штрафи за перевантажені фури



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План роботи на 11-13 вересня не опубліковано

У вівторок окремих народних депутатів мають намір обрати членами парламентських комітетів

Верховна Рада у вівторок, 10 вересня, має намір затвердити порядок денний другої сесії та розглянути три законопроекти у першому читанні.

Відповідні дані містяться у розкладі на поточний пленарний тиждень, опублікованому на сайті Ради.

Зазначається, що після затвердження порядку денного другої сесії Верховної Ради IX скликання за планом організаційне питання - про дострокове припинення повноважень нардепа від «Слуги народу» Анни Коваленко, яку голова держави Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента.

Окремих народних депутатів мають намір обрати членами парламентських комітетів.

Також на пленарний вівторок заплановано розгляд трьох законопроектів депутатів від монобільшості - про використання ядерної енергії, про збільшення штрафів за перевантажені фури, а також про скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

План роботи на 11-13 вересня не опубліковано.