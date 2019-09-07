Данилюк: Гральний бізнес треба легалізувати, і Рада може швидко це зробити



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Голова РНБО Олександр Данилюк

Верховна Рада має всі можливості, щоб легалізувати гральний бізнес – секретар РНБО

Гральний ринок в Україні, що перебуває «у тіні» і має мільярдний обіг, має бути легалізований, і парламент має всі можливості, щоб швидко його легалізувати.

Про це Данилюк заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«В усьому світі цей ринок регулюється. Тому що він, якщо його вести безвідповідально, завдає шкоди громадянському суспільству. Він впливає на те, що люди витрачають всі гроші на це, хтось впадає в депресію... Тобто соціально він дуже руйнівний, якщо його проводити неправильно. Тому регулювання дуже важливе. Він неврегульований. Податки не платяться. Виходить так, що люди від цього страждають, а держава навіть не має можливості проконтролювати і, друге, не отримує коштів, щоб компенсувати цим людям – через медицину, соціальну допомогу, психологічну допомогу – цю шкоду», – зазначив Данилюк.

За його словами, має бути – і це світовий досвід – обмежена кількість ліцензій і щоб участь у цьому брали не тільки українські, а й міжнародні гравці.

«І зараз Верховна Рада має всі для того можливості, щоб легалізувати цей бізнес», – наголосив секретар РНБО.

Він нагадав, що пропонував легалізувати гральний бізнес ще у 2016 році.

«Я бачив, що держава втрачає мільярди – взагалі тіньовий обіг ми оцінювали близько мільярда доларів. І зараз сума не зменшилася», – сказав Данилюк.

Водночас він зазначив, що зараз він цим не займається.

«За це відповідають інші люди. Я впевнений, що вони це зроблять максимально ефективно і в інтересах наших громадян. Таке завдання поставив президент», – зазначив секретар РНБО.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський має намір легалізувати гральний бізнес. Він доручив Верховній Раді України до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін має напрацювати такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.