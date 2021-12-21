«Ковідний» карантин в Україні завершився 28 лютого 2021 року – рішення суду

15 грудня Кабінет міністрів укотре продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

Суд на Вінниччині виніс несподіване рішення

Липовецький районний суд Вінницької області дійшов до думки, що в Україні немає covid-карантину. Про це йдеться у статті «Главкома» «Пригоди антивакцинаторів в судах. На чий бік стає українська Феміда».

Такі аргументи Феміда виклала у своєму рішенні від 7 грудня, яке стосувалося цивільного позову виховательки групи продовженого дня у сільській школі на Вінниччині. Керівництво навчального закладу відсторонило від роботи позивачку, оскільки вона відмовлялася вакцинуватися від Covid-19.

Окремо суд узявся трактувати легітимність карантину, який Кабінет міністрів запровадив через епідемію коронавірусної хвороби. На думку суду, постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 року. Надалі жодних постанов Кабмін не приймав, якими запроваджувався б карантин на інший період, переконана Феміда.

«Внесення змін до пункту 1 постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки Кабмін вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлювати та відміняти карантин. А повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунктів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії, не наділений», – заявив Липовецький районний суд.

Дані з судового реєстру

Додамо, що 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

Як повідомляв «Главком», днями український суд визнав, що носіння масок у карантин – це законно. Аргументом послужило рішення Конституційного суду.