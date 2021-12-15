Носіння масок у карантин – це законно. Аргументом послужило рішення Конституційного суду

воєнного або надзвичайного стану в країні введено не було.

на момент перебування у відділенні ПриватБанк без захисної маски,

Чоловік, який був без маски у приміщенні банку, заплатить 255 грн штрафу

Хмельницький міськрайонний суд підтвердив законність дій працівників патрульної поліції, котрі склали постанову про адміністративне правопорушення за відсутність маски. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 10 грудня.

За матеріалами справи, 7 листопада о 10 год. чоловік перебував в приміщенні відділення ПриватБанк, що на вул. Молодіжна, 6/2 у Хмельницькому без засобів індивідуального захисту, а саме захисної маски, яка закриває ніс та рот. Того ж дня патрульна поліція притягнула порушника до адмінвідповідальності, виписавши штраф 255 грн.

Однак чоловік не погодився з цим рішенням і оскаржив у суді. На думку позивача, постанова Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 (на підставі якої виписали штраф) є антиконституційним актом. Він зазначив, що конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. І додав: на момент перебування у відділенні Приватбанк без захисної маски, воєнного або надзвичайного стану в країні введено не було.

Разом з тим, хмельницький суд послався на рішення Конституційного суду від 28 серпня 2020 року, де сказано: обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою як єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Таким актом, який прийняв парламент, є Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Вказаний закон надав повноваження Кабінету міністрів запроваджувати карантин та визначати обмежувальні протиепідемічні заходи.

Отже, суд дійшов висновків, що позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності через порушення запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Як повідомляв «Главком», раніше Закарпатський апеляційний суд вважає, що карантинні (обмежувальні) заходи, які застосує Кабінет Міністрів України, є співрозмірними загрозі поширенню інфекційних захворювань та спрямовані на забезпечення захисту здоров`я громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.