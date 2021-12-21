Суд дав вісім років в'язниці пособниці «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні

отримала завдання від бойовика «ДНР» перемістити на підконтрольну Україні частину Донеччини схрон вибухівки та боєприпасів

Засуджена отримала завдання від бойовика «ДНР» перемістити на підконтрольну Україні частину Донеччини схрон вибухівки та боєприпасів

За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку

Суд визнав винною жительку Донецької області у сприянні діяльності терористичної організації. Вона заховала схрон з бойовими припасами у пакетах з борошном, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання бойовика «ДНР» перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном.

«За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати», – повідомив в Офісі генпрокурора.

Виявлена у жінки вибухівка, фото: don.gp.gov.ua

Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об’єктами терористичної уразливості, у Краматорську.

3 листопада цього року суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.

До слова, бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми.