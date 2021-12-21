Суд дав вісім років в'язниці пособниці «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні
За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку
Суд визнав винною жительку Донецької області у сприянні діяльності терористичної організації. Вона заховала схрон з бойовими припасами у пакетах з борошном, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
У жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання бойовика «ДНР» перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном.
«За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати», – повідомив в Офісі генпрокурора.
Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об’єктами терористичної уразливості, у Краматорську.
3 листопада цього року суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.
До слова, бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми.