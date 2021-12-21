  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Суд дав вісім років в'язниці пособниці «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Засуджена&nbsp;отримала завдання від бойовика &laquo;ДНР&raquo; перемістити на підконтрольну Україні частину Донеччини схрон вибухівки та боєприпасів - Суд дав вісім років в'язниці пособниці «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні
    Засуджена отримала завдання від бойовика «ДНР» перемістити на підконтрольну Україні частину Донеччини схрон вибухівки та боєприпасів
    фото: don.gp.gov.ua

    За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку

    Суд визнав винною жительку Донецької області у сприянні діяльності терористичної організації. Вона заховала схрон з бойовими припасами у пакетах з борошном, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    У жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання бойовика «ДНР» перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном.

    «За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території. Проте спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати», – повідомив в Офісі генпрокурора.

    Виявлена у жінки вибухівка, фото: don.gp.gov.ua
    Виявлена у жінки вибухівка, фото: don.gp.gov.ua

    Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об’єктами терористичної уразливості, у Краматорську.

    3 листопада цього року суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.

    До слова, бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми.

    Теги: суд ДНР Донеччина засуджені Донецьк вибухівка в'язниця жінка злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд дав вісім років в'язниці пособниці «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні