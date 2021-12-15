Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні
Карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року
Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.
«Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року», – заявив Шмигаль.
За його словами, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.
«Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із Covid-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі», – додав прем'єр.
Нагадаємо, Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.
Як повідомлялося, Вінницька область може вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки.
До слова, влада Італії також продовжила надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 березня.