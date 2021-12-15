  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року - Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні
    Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року
    фото з вікдритих джерел

    Карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року

    Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

    Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

    «Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року», – заявив Шмигаль.

    За його словами, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.

    «Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із Covid-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі», – додав прем'єр.

    Нагадаємо, Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

    Як повідомлялося, Вінницька область може вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки.

    До слова, влада Італії також продовжила надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 березня.

    Теги: надзвичайний стан Україна карантин уряд влада Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні