Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року

Карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.

«Для того, щоб максимально протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року», – заявив Шмигаль.

За його словами, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.

«Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із Covid-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Як повідомлялося, Вінницька область може вийти з «червоної» зони епідемічної небезпеки.

До слова, влада Італії також продовжила надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 березня.