Куди прилаштувати звільнених працівників райадміністрацій. Профспілка запропонувала уряду рецепт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова профспілки зазначає, що вони збираються звернутися з проханням про внесення змін до закону до народних депутатів

Зміни до закону про держслужбу дозволять працівникам, які потрапили під скорочення, працевлаштовуватись поза конкурсом

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук заявляє, що для працевлаштування звільнених з райадміністрацій працівників, потрібно внести зміни до Закону «Про державну службу».

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Профспілка вбачає внесення змін до абзацу 6 статті 22 Закону України «Про державну службу». Це дасть можливість забезпечити працівників, які підпадають під вивільнення, правом призначення на вакантні посади в органи місцевого самоврядування без проведення обов’язкового конкурсу, у разі відповідності професійної компетенції та кваліфікаційним вимогам до вакантних посад», - наголосив голова профспілки держслужбовців.

Піжук наголосив, що з такими пропозиціями профспілка звернулась до уряду.

Голова профспілки зазначає, що вони збираються звернутися з проханням про внесення змін до закону ще й до народних депутатів.

«Це дасть людям ще один шанс перейти в органи місцевого самоврядування на рівнозначну чи нижчу посаду там, де є вакансії», - говорить Піжук.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

Читайте також: