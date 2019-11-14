Під час мітингу біля Офісу президента померла жінка



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Жінка ще зранку відчувала себе погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту Фото: Укрінформ

Можливою причиною смерті в поліції назвали загострення астми

Під час мітингу працівників залізниці під Офісом президента в четвер, 14 листопада, померла 43-річна жінка.

Про це «Українським новинам» повідомили у пресслужбі столичної поліції.

«Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу», - сказав представник поліції.

Можливою причиною смерті в поліції назвали загострення астми. Відзначається, що у жінки залишився неповнолітній син.

За словами учасників мітингу, жінка ще зранку відчувала себе погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.

Як повідомлялося, сьогодні профспілка залізничників вийшла на мітинг під Офіс президента і вимагала відставки голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. На мітинг прибули близько трьох тисяч залізничників. Вони облаштували сцену і взяли з собою плакати.

Якщо вимоги залізничників не будуть задоволені, мітингувальники обіцяють організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.