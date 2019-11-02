Якщо не 4 тис. євро, то хоча б три мінімалки. У профспілці вчителів озвучили основні вимоги до нової влади



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29 жовтня до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів на акцю протесту Фото: pon.org.ua

Георгій Труханов вважає, що контрактна система зробить з вчителя кріпака

Очільник Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов розказав в інтерв’ю «Главкому», які найголовніші вимоги до нової влади, від яких освітяни точно не відступлять.

За словами Труханова, основне - належне фінансування, а далі слід реалізувати статтю закону про оплату праці. Він зазначив, що у цій статті сказано, що оплата праці вчителя має бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат, проте зараз про це ніхто не говорить.

«Наступний важливий пункт – контрактна система. До законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901) внесена норма, яка зобов’язує усіх перевести на контракт, на який «накласти» трудовий договір. Тобто таким чином вчителя хочуть трішки закріпачити. А контракти пропонується ввести на рік чи два. А потім директор вправі буде звільнити людину. Так неможна чинити з людьми, коли робота носить постійний характер, а з вчителями хочуть укладати трудовий договір на певний термін», - сказав Труханов.

Він підкреслив: аби контракт був з якимись перевагами, що в рамках контракту можна дати підвищений оклад, премію, соціальний пакет, то профспілка на це б погодились.

«А коли буде гола ставка, і ці самі доплати і надбавки, і більше нічого, то ти просто втрачаєш впевненість у завтрашньому дні. Це все для того, щоби звільняти пенсіонерів, чи ще з якихось міркувань робиться…», - переконаний очільник профспілки вчителів.

Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

Перелік вимог, які сформулювали освітяни-учасники акції протесту в Києві:

збереження надбавок та доплат педагогам: за вислугу, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

скорочений робочий час для педагогічних працівників;