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    Профспілка освітян: У 2020-му хочемо фінансування не менше за цьогорічне

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    На акції протесту вчителі, зокрема, вимагали від нової влади не скасовувати надбавки - Профспілка освітян: У 2020-му хочемо фінансування не менше за цьогорічне
    На акції протесту вчителі, зокрема, вимагали від нової влади не скасовувати надбавки

    Георгій Труханов: якщо у цьому році в бюджеті було закладено 6,4% коштів на освіту, то чому в наступному 5,6%?

    У цьому році на освіту з бюджету було виділено 6,4% коштів, а в наступному 5,6%. Цим фактом не задоволений очільник Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов.

    «Верховна Рада з Кабміном мають переглянути той перший варіант (законопроєкт «Про повну загально-середню освіту» №0901, який був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади – «Главком») і виділити на 2020 рік кошти, які б дали змогу таки виконати закон про освіту», - наголосив Труханов інтерв’ю «Главкому»

    На зауваження «Главкома», що навіть Міністерство оборони ніколи не отримувало потрібне з держбюджету, Труханов відповів: «Я так розумію, що за важливістю у нас ідуть армія, освіта, медицина, культура, а вже потім держустанови і все інше, промисловість. Все це потребує 100% фінансування».

    Профсоюзний бос нагадав, що колись навыть була норма в законі не менше 10% на освіту. «Всі казали, що це багато. Ми колись виходили на 7,2%, давайте не менше 7%, казали. Записали тоді, що не менше 7% має бути. Та на 2020 рік в проєкті дають 5,6%. В цьому році у нас 6,4%. Якщо так, то говорити про те, що буде зростання заробітної плати вчителя і відбуватимуться якісь там реформи оплати праці не доводиться, - наголосив Труханов. - Чому знижується цей відсоток? Хоча б на рівні цього року, тобто 6,4% нас влаштувало би», - наголосив він.

    «У нас зараз «пролітає» постанова Кабміну, яку ще підписав Володимир Гройсман (колишній прем’єр - «Главком»), де закладено підвищення заробітної плати. То вона просто не реалізується і не відомо, чи буде реалізовуватися», - нагадав Труханов.

    Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі  називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

    Перелік вимог, які сформулювали освітяни-учасники акції протесту в Києві:

    • збереження надбавок та доплат педагогам: за вислугу, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;
    • можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;
    • скорочений робочий час для педагогічних працівників;
    • добровільність сертифікації для педагогічних працівників. 
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    Володимир Гройсман Верховна Рада профспілка освіта закон фінансування вчитель
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