В Україну з Барбадосу повертаються 600 моряків



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В Україну з Барбадосу повертаються 600 моряків

Два спеціальні рейси з Барбадосу приймає аеропорт «Бориспіль»

Українці, які працювали на круїзних лайнерах «Royal Caribbean«, повертаються додому.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

«600 українських моряків повертаються додому. Це члени екіпажів круїзних лайнерів компанії «Royal Caribbean». 2 спеціальні рейси з Барбадосу приймає аеропорт Бориспіль», - йдеться у повідомленні.

Міністр також повідомив, що наразі його відомство працює над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами.

«Наразі найскладніше - домовитись про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців. Зокрема, тестування пасажирів», - додав Криклій.

Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень.

Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».

Наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

8 травня в Україну з Німеччини повернулися 170 моряків, які застрягли на крізному лайнері. 10 травня в Україну повернулися понад 560 людей.