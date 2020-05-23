Пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки. Названа сума



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Дата індексації пенсій повинна бути визначена законодавчо, щоб уникнути спекуляцій на цій темі

Надбавку отримуватимуть понад мільйон українських пенсіонерів

Понад мільйон українських пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця отримуватимуть надбавки до пенсії в розмірі близько 500 гривень.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій. Близько 500 гривень», – сказала вона.

За словами Лазебної, дата індексації пенсій повинна бути визначена законодавчо, щоб уникнути спекуляцій на цій темі.

Міністр також додала, що на сьогодні дефіцит Пенсійного фонду становить 34 млрд грн, тоді як на початку року він становив 23 млрд грн.

Нагадаємо, в рамках турботи про виживання українців під час карантину, українська влада не тільки збільшила норми споживання газу, «світла» і води в Україні, а й зробила так, щоб субсидіанти в квітні і травні отримали вагомішу держдопомогу на «воду, газ і світло».

Як повідомлялося, вже з 1 травня 2020 року в Україні почалася індексація пенсій, однак деякі категорії громадян залишаться без надбавки. З 11,3 млн українських пенсіонерів індексація торкнеться тільки 8 млн громадян.

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