Система автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацює з 1 червня. Що чекає водіїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку юристів, як і раніше, залишилися діри в законодавстві, які дозволять порушникам не тільки оскаржити штраф за порушення ПДР, а й виграти суд

Як власнику автомобіля уникнути відповідальності

Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху нарешті може стати реальністю. В МВС в черговий раз пообіцяли запустити пілотний проєкт з 50 відеосистем в столиці і околицях з 1 червня нинішнього року. У той же час, на думку юристів, як і раніше, залишилися діри в законодавстві, які дозволять порушникам не тільки оскаржити штраф за порушення ПДР, а й виграти суд.

Що зміниться для водіїв після того, як відеофіксація порушень почне працювати і чи легітимні штрафи, накладені в автоматичному режимі читайте у матеріалі:

Що буде з 1 червня

Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, автофіксація дійсно почне діяти з 1 червня. За словами Геращенка, її запуск планувався на 1 травня, але через карантин терміни перенесли на місяць.

«На початковому етапі в цій системі запрацюють 50 відеокамер, поставлених в Києві і навколо столиці на трасах. У разі фіксації перевищення швидкості за номерами встановлять власника автомобіля і йому відправлять лист, в якому буде вказано час, місце правопорушення і навіть код, за яким людина може зайти в інтернет і подивитися момент порушення. Далі якщо власник автомобіля був за кермом, він платить штраф 255 грн. Якщо ж він дав свою машину комусь, то може зателефонувати людині, яка була цього дня за кермом, і попросити її заплатити штраф. В такому випадку адмінпротокол складатиметься на особу, яка була за кермом», – пояснив Геращенко.

Тобто в ідеальному варіанті розвитку подій: обвинувачений у порушенні визнав свою провину і сплатив штраф, або повідомив патрульній поліції ПІБ справжнього винуватця, механізм повинен діяти без збоїв.

Але, як виявилося, з 1 червня станцій буде менше. Міністр МВС Арсен Аваков 20 травня уточнив, що спершу почнуть роботу 17 комплексів, потім їх стане 40.

«Всього по країні ми плануємо, що таких пунктів буде близько 700. Відповідний графік і адреси ми після ухвалення постанови Кабміну зможемо оголосити публічно», – сказав міністр Аваков.

Слідом за Києвом і Київською областю п’ять комплексів в червні отримає Львівщина.

Як працюватиме система

У МВС стверджують, що головне завдання впровадження системи автофіксації – не збір штрафів з водіїв, а зниження кількості аварій, передусім важких. Адже, за статистикою Патрульної поліції, причиною кожної третьої ДТП з постраждалими є перевищення швидкості.

Тому перед місцями розташування камер (на аварійно-небезпечних ділянках доріг і в місцях підвищеної концентрації ДТП) встановлять попереджувальні знаки.

«У водіїв буде час і можливість знизити швидкість в таких місцях до дозволеної, а значить – безпечної, що дозволить їм не стати учасниками ДТП і не бути оштрафованим», – уточнив нам речник МВС Артем Шевченко.

За роз’ясненням Патрульної поліції, порушенням швидкісного режиму в містах вважатиметься їзда зі швидкістю понад 73 км/год. Це дозволені 50 км/год + 20 км/год + 3 км/год=73 км/год, де 3 км/год – спеціально закладена похибка в роботі приладу). А 20 км/год – це так звані водіями «бонусні» кілометри, після перевищення яких може бути накладено штраф.

Відповідно, для автодоріг це 113 км/год, при наявності на них розділової смуги – 133 км/год, на автомагістралях, яких в Україні аж одна – від Києва до Борисполя (36 км) – 153 км/год.

Також в МВС нам розповіли, що нові системи кардинально відрізняються від тих, які пропонувалися 10 і більше років тому. Вони з лазерним «прицілом», тому виділяють з потоку машин тільки ту, яка їде швидше, ніж дозволено, фотографують не ззаду (держномер), а спереду, і роблять кілька знімків, а не один.

«Вдень, а також в інший час доби, якщо скло автомобіля не тоноване, можна буде побачити на фото навіть обличчя водія, що стане додатковим доказом його провини. Або доказом невинуватості власника в разі, коли відзнята явно інша людина, яка сидить за кермом, наприклад, жінка, а не чоловік – власник автомобіля», – уточнили фахівці міністерства.

Підводні камені для влади

Юристи очікують лавиноподібного зростання випадків, коли порушник не тільки відмовиться платити штраф, а й заперечуватиме, що за кермом був саме він. І тут, впевнені експерти, при нинішньому законодавстві, «правда» виявиться на боці порушника. Бо за законом не він повинен довести, що не порушував, а навпаки, поліція повинна довести: за кермом перебував той, на кого виписаний штраф, або відмовитися від претензій.

Найголовніша проблема, яку так і не усунули, – визначення справжнього винного в порушенні. Юрист Вадим Володарський, який спеціалізується на захисті прав водіїв, нагадав, що ще 2010 року Конституційний Суд визнав не відповідною Конституції статтю 14-1 КУпАП про «призначення» винним апріорі власника автомобіля, на якому було скоєно порушення ПДР, і скасував її. Відтоді по суті нічого не змінилося.

«До цієї ситуації добре підходить вислів: «Наступити на ті ж граблі, – відразу розставив акценти Вадим Володарський. – Згадаймо, чим закінчилася попередня спроба і чому. Тогочасну норму про притягнення до відповідальності визнав не відповідною Конституції Конституційний Суд.

Якщо спрощено, то причин три:

Будь-яка юридична відповідальність «прив’язана» до вчинення конкретною особою конкретного протиправного діяння. Тобто, не можна притягати до відповідальності того, хто не робив нічого, тільки тому, що йому належить якесь майно, в тому числі і автомобіль. Проблема не в самій фотофіксації порушення, а саме в притягненні до відповідальності не порушника, а власника автомобіля, незалежно від того, хто був за кермом.

Порушення презумпції невинуватості.

Порушення принципу правової визначеності. Він полягає в тому, що людина повинна відрізняти правомірну поведінку від протиправної, і, таким чином, прогнозувати свою відповідальність. Якщо людина правомірно володіє автомобілем, правомірно передав управління, а її притягують до відповідальності за порушення іншої особи, яке він не міг прогнозувати, – цей принцип порушується. Ось всім цим керувався Конституційний Суд (рішення від 22.12.2010г.). Це рішення залишається в силі. І, ґрунтуючись на цій аргументації, автовласники зможуть оскаржити в суді такі постанови. Думаю, що кількість таких справ буде велика».

Підстави для оскарження штрафу

Накладення штрафу в «автоматичному режимі» можна успішно оскаржити, посилаючись на порушення 61 і 62 статей Конституції, яка, як відомо, має верховенство над будь-якими законами. Нагадаємо: в ст. 61 зазначено, що відповідальність кожного носить індивідуальний характер, в ст. 62 – що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинність. І поки вина людини не доведена, вона вважається чистою перед законом.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини, презумпція невинуватості поширюється не тільки на кримінальні злочини, але і на адміністративні правопорушення.

Можливість розгляду адмінпорушення без присутності порушника і негайне набуття чинності рішення суду суперечить ст. 55 Конституції (повинна бути можливість оскарження рішення суду). Більш того, ст. 268 КУпАП прямо передбачає необхідність присутності порушника за винятком випадків, коли він сам відмовився, або був попереджений про час та місце слухання справи, але не з’явився без поважної причини.

«Не винувата я»

Для розв’язання в рамках закону проблеми ідентифікації порушника експерти розповіли про двоступеневу схему, яка діє в багатьох країнах Європи і показала свою ефективність. У нас вона, на їхню думку, також дозволить, мінімально змінивши законодавство, змусити власників транспортних засобів добровільно повідомляти про справжніх винуватців порушення. Інакше обійдеться собі дорожче.

Суть нововведення в тому, що власнику автомобіля, який потрапив «під приціл» відеокамери, з МВС приходить не постанова про штраф, а фото порушення і лист, в якому його просять повідомити про те, хто був за кермом у момент порушення. Така вимога МВС, на думку юристів, є законною і Конституції не суперечить. Технічно документ може бути доставлений поштою, або відправлений, наприклад, на вайбер або до особистого кабінету водія на сайті сервіс-центру МВС (при наявності). Іноземцям такий «лист щастя», як їх іронічно називають водії, може бути вручений під час перетину кордону.

Далі варіанти дій у адресата три: перший – він бере провину на себе і платить штраф, другий – вказує ПІБ того, хто був за кермом (повинні бути докази, наприклад, довіреність, особисте зізнання, а для юрособи – наказ про закріплення автомобіля за таким-то співробітником) і тоді вже штраф платить істинний винний. Нарешті, третій варіант – власник ТЗ ігнорує вимогу МВС або повідомляє недостовірні дані. І тільки тоді до нього застосовують санкції.

Вони такі: штраф за «недонесення» (для цього депутатам потрібно змінити КУпАП), внесення автомобіля до бази «потенційно небезпечних», що тягне в разі повторного порушення ПДР жорсткіше покарання. Наприклад, при проїзді перехрестя на червоне світло зі створенням аварійної обстановки водія не оштрафують, а позбавлять водійських прав. Також запропоновано застосування вищих тарифів при оформленні договору «автоцивілки», ніж для законослухняних водіїв.

Виходить, що власнику ТЗ виявиться набагато вигідніше співпрацювати з поліцією, ніж ігнорувати. Але поки все залишається по-старому.

Речник МВС Артем Шевченко підтвердив нам, що система автофіксації буде запущена, і штрафи почнуть накладати відповідно до чинного законодавства.

«Передбачаємо, що буде певна кількість позовів до суду, але ми до цього готуємося», – сказав Артем Шевченко.

Висновки

Схоже, що наша влада добре підготувалися технічно до впровадження автофіксації, але знову наступають на старі граблі з точки зору правової легітимності. До чого це приведе – незабаром побачимо.

Джерело: Сегодня