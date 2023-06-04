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Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям
Олена Зеленська під час промови ледве не розплакалася
фото: Офіс президента

Монумент складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух

Перша леді України Олена Зеленська у Харкові вшанувала пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Про це інформує Офіс президента.

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, який щороку відзначається 4 червня, за сприяння офісу першої леді, начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, волонтерів та громадськості у місті відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію РФ. Його автор – скульптор Михайло Ятченко.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії заснований Генеральною Асамблеєю ООН. Україна долучилася до нього у 2021 році.

На заході також були присутні представники дипломатичного корпусу.

Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям фото 1

«Важко відкривати пам’ятники загиблим, особливо якщо ці загиблі – діти. Тому що діти мають жити. Я згадую зараз фото, яке облетіло всі ЗМІ: тато, який тримає за руку загиблого на зупинці сина. Це було в Харкові після чергового російського обстрілу. Таке неможливо забути. І неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони роблять перші кроки, коли вперше ведуть до садочка, до школи. Найстрашніше, що можна собі уявити, – тримати руку загиблої дитини. Так просто не має бути. Діти мають жити!» – сказала на відкритті монумента дружина Президента.

Під час промови Олені Зеленській важко було стримувати сльози.

Перша леді наголосила, що у ХХІ столітті доводиться говорити світові про необхідність захисту українських дітей від знищення. Водночас злочинні дії Росії – загроза для всіх дітей світу.

«Наші діти – наша відповідальність. Вони залежать від нас, сподіваються на нас. Вірять нам. Якщо вони – наше майбутнє, то ми – їхнє сьогодення. Зробімо його найкращим, найбезпечнішим, сповненим любові навіть під час війни. І збережімо пам’ять про тих, дітей, яким присвячено цей пам’ятник. Станьмо їхніми голосами та пам’яттю», – закликала Олена Зеленська

Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям фото 2

Станом на 30 травня на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей, загалом в Україні – 485.

Монумент загиблим дітям складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Фігури дітей в образі ангелів з обгорілими крилами заввишки близько 160-170 сантиметрів кожна. Брила виконана з двох суцільних блоків натурального каменю лабрадориту  з українського родовища. Загальна висота всієї композиції – близько 5 метрів.

Ледь стримувала сльози: Олена Зеленська відкрила у Харкові пам’ятник загиблим дітям фото 3

Монумент встановлено поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.

Теги: пам’ятник перша леді Офіс президента Олена Зеленська батьки дружина Україна монумент вибух

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