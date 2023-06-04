Атака на Дніпропетровщину: російська ракета вбила дитину

Зруйновані дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета

У результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять - діти

У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілила російська ракета, дістали тіло дворічної дівчинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять - діти.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й десять приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Лисак повідомив, що вночі рашисти не полишали Дніпропетровщину в спокої.

Захисники з ПвК «Схід» збили над областю дві крилаті ракети та безпілотник, ймовірно, «Шахед».

По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

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За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Повідомлялося про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.