Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпропетровщину: російська ракета вбила дитину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Дніпропетровщину: російська ракета вбила дитину
Зруйновані дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета
фото: Сергій Лисак/Facebook

У результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять - діти

У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілила російська ракета, дістали тіло дворічної дівчинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять - діти. 

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й десять приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

4 фото
На весь екран
фото: Сергій Лисак/Facebook

Лисак повідомив, що вночі рашисти не полишали Дніпропетровщину в спокої.

Захисники з ПвК «Схід» збили над областю дві крилаті ракети та безпілотник, ймовірно, «Шахед».

По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Побиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Повідомлялося про 20 постраждалих, серед них п'ятеро – діти.

Теги: Дніпропетровщина ракета обстріл окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики на місці надали допомогу дитині
РФ ударила по Дніпропетровщині: поранено дитину
31 травня, 07:57
У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, під завалами, імовірно, є дитина
Трагедія у передмісті Дніпра: кількість жертв зросла до 20, серед них п’ятеро дітей
Сьогодні, 00:29
У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, люди перебувають під завалами
Удар по передмістю Дніпра: Зеленський показав відео рятувальної операції
Вчора, 23:23

Події в Україні

Атака на Дніпропетровщину: російська ракета вбила дитину
Атака на Дніпропетровщину: російська ракета вбила дитину
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
Трагедія на Дніпропетровщині та «бавовна» в Криму: головне за ніч
Трагедія на Дніпропетровщині та «бавовна» в Криму: головне за ніч
Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області
Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області
У таборі окупантів на Луганщині переполох: у небо підняли вертольоти
У таборі окупантів на Луганщині переполох: у небо підняли вертольоти
Влада повідомила результат роботи ППО на Київщині
Влада повідомила результат роботи ППО на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
24K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
20K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
17K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
14K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
14K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту