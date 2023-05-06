Олена Зеленська в елегантному вбранні і на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото

Коронаційна служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві

Перша леді України Олена Зеленська вже прибула до Вестмінстерського абатства на коронацію Чарльза III у компанії Дениса Шмигаля.

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«Для нас із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем честь перебувати сьогодні на коронації Його Величності та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання в країні», – написала Зеленська у соцмережі.

Для такої важливої події Олена обрала елегантне вбрання пастельного блідо-блакитного кольору від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, яке складається із пальта з двома ґудзиками й сукні міді.

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Образ Зеленська доповнила білими туфлями на шпильках. Вона зробила акуратну зачіску з локонами й боковим проділом та ніжний макіяж. Аутфіт перша леді завершила вишуканими перлинними сережками та перлинною підвіскою на ланцюжку.

Важливо, що Олена Зеленська особисто зустрілася з Чарльзом ІІІ напередодні коронації. Її з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем запросили на урочистий прийом у Букінгемському палаці, де були глави держав і почесні закордонні гості.

Зокрема, Зеленська також зустрілася в Лондоні з дружиною президента США та невісткою короля Чарльза.