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Олена Зеленська в елегантному вбранні і на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото

Діана Гасюк
glavcom.ua
Олена Зеленська в елегантному вбранні і на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото
Олена Зеленська і Денис Шмигаль
фото: Associated Press

Коронаційна служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві

Перша леді України Олена Зеленська вже прибула до Вестмінстерського абатства на коронацію Чарльза III у компанії Дениса Шмигаля. 

«Для нас із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем честь перебувати сьогодні на коронації Його Величності та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання в країні», – написала Зеленська у соцмережі.

Для такої важливої події Олена обрала елегантне вбрання пастельного блідо-блакитного кольору від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, яке складається із пальта з двома ґудзиками й сукні міді.

Образ Зеленська доповнила білими туфлями на шпильках. Вона зробила акуратну зачіску з локонами й боковим проділом та ніжний макіяж. Аутфіт перша леді завершила вишуканими перлинними сережками та перлинною підвіскою на ланцюжку.

Олена Зеленська в елегантному вбранні і на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото фото 1

Важливо, що Олена Зеленська особисто зустрілася з Чарльзом ІІІ напередодні коронації. Її з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем запросили на урочистий прийом у Букінгемському палаці, де були глави держав і почесні закордонні гості.

Зокрема, Зеленська також зустрілася в Лондоні з дружиною президента США та невісткою короля Чарльза.

Читайте також: Коронація Чарльза III (онлайн-трансляція)

 

 

 

Теги: Олена Зеленська перша леді коронація

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