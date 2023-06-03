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У Дніпрі пролунав потужний вибух, оголошено повітряну тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Дніпрі пролунав потужний вибух, оголошено повітряну тривогу
Після вибуху в Дніпрі видно задимлення
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети

Вибух у передмісті Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Після вибуху видно задимлення. 

У Дніпрі пролунав потужний вибух, оголошено повітряну тривогу фото 1

Також у Telegram-каналах публікують знімки вибитих вибуховою хвилею вікон.

У Дніпрі пролунав потужний вибух, оголошено повітряну тривогу фото 2

Наразі офіційних повідомлень з приводу вибуху не надходило.

Нагадаємо, у середу, 31 травня, вранці російські загарбники завдали удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

Також 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Генштаб повідомив, що по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».

 

Теги: Дніпро балістичні ракети окупанти вибух

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