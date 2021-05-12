Лещенко прокоментував російські гастролі дружини

Лещенко назвав виступ Топольської заходом, спрямованим на підтримку російської ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків

Член наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко вважає, що його дружина Анастасія Топольська робить значний внесок в популяризацію України в світі. А її гастролі в Російській Федерації заслуговують на широку підтримку.

«За ті заходи, які вона робить для популяризації України в світі, за те що вона бренд України підносить, вона є визнаним в світі виконавцем в стилі електронної музики, вона не змінила громадянство, хоча мала безліч можливостей це зробити. Це заслуговує на найширшу підтримку з боку українців», - заявив Сергій Лещенко в ефірі 4 каналу.

Він назвав виступ Топольської в Москві заходом, спрямованим на підтримку російської ЛГБТ-спільноти, яка зазнає утисків.

«Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні яка утискає цю культуру і представників цієї культури. Тому що цей захід відбувався за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти», – наголосив екснардеп.

8 травня активіст Сергій Стерненко запитав у колишнього нардепа Сергія Лещенка про те, чи дійсно його дружина Анастасія Топольська зараз виступає в Москві. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook. За словами активіста, Лещенко на запитання не відповів і заблокував його у Facebook. Стерненко додав, що йому шкода, що відповіді не послідувало і що екснардеп «міг би і пояснити, чому його дружина їздить розважати окупантів під час війни». Також він закликав інших користувачів написати Лещенко і «розпитати замість нього».

За інформацією ексголови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, Анастасія Топольська по кілька разів на рік відвідує Росію та окупований нею український Крим. «Поїздки чиновників і членів їхніх родин в Росію недопустимі, тут не може бути ніякого сумніву», – заявив Наливайченко.