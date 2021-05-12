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    ЄС ще має невикористані засоби тиску на РФ – Науседа

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    Гітанас Науседа: Після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи &laquo;всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося&raquo; - ЄС ще має невикористані засоби тиску на РФ – Науседа
    Гітанас Науседа: Після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи «всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося»
    Фото з відкритих джерел

    За словами президента Литви, постійний виклик – «знайти компроміс між усіма державами ЄС»

    В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Delfi.

    «У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати... Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань», – сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.

    За його словами, постійний виклик – «знайти компроміс між усіма державами ЄС», оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи «всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося».

    Нагадаємо, як раніше писав «Главком», Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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    Теги: ЄС Росія війна Литва Фаустас Науседа
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