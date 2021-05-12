ЄС ще має невикористані засоби тиску на РФ – Науседа

За словами президента Литви, постійний виклик – «знайти компроміс між усіма державами ЄС»

В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Delfi.

«У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати... Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань», – сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.

За його словами, постійний виклик – «знайти компроміс між усіма державами ЄС», оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи «всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося».

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.