Посол Німеччини: Тепер ми володіємо цілим масивом інформації про російську армію

Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України

«Зараз у нас є всі карти з розташуванням російських військ», – посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

Зараз європейським країнам відома важлива інформація щодо розташування російських військ на кордоні з Україною, зокрема мапи й статистика. Тепер простіше оцінювати ризики, пов'язані з російською агресією. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Тепер ми володіємо цілим масивом інформації про російську армію. Зокрема, наскільки багато російських військ було накопичено біля кордону ще до ескалації. Багато з цієї інформації для мене було новиною, наприклад про скупчення військ під Воронежем. Зараз у нас є всі карти з розташуванням російських військ, уся статистика. Це теж непогано, бо тепер можна мати повну картину й оцінювати ризики, пов’язані з цими військами», – розповіла Фельдгузен.

Вона зазначила, що Україна зараз активувала певні механізми у Відні. Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри й безпеки у військовій галузі у Європі говорить про те, що країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичної й незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

Водночас Фельдгузен зазначила, що ескалація на Донбасі закінчиться не скоро.

«Буде велике навчання «Захід-2021» (навчання Росії й Білорусі заплановані на вересень 2021 року, – «Главком»). Боюся, що навіть після них буде більше техніки, або більше війська на кордоні Росії з Україною», – підсумувала пані посол.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторона не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що 65% українського кордону вразливі.

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