Ляшко похвалився супердорогою коляскою двомісячного сина



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Зворушливе фото з дитиною Ляшко підписав так: «Їду на роботу» Фото: Facebook/Олег Ляшко

Немовля катають в елітному візку німецької марки Hesba

Новоспечений VIP-тато Олег Ляшко, не приховуючи свого щастя, викладає в соцмережі подробиці батьківських буднів.

Так, політик Олег Ляшко опублікував зворушливий сімейний знімок. У кадрі екснардеп потискає на прощання руку двомісячного сина. Зворушливе фото з дитиною і підписав так: «Їду на роботу».

Ми дослідили, що немовля катають в елітному візку німецької марки Hesba. Їх виготовляють на замовлення за ескізами покупця, використовуючи хромовану раму, ортопедичний матрац і натуральну шкіру для обробки люльки, козирка і прогулянкового блоку. Вартість такого першого транспортного засобу малюка може коливатися від 35 000 до 150 000 грн. Все залежить від моделі, конфігурації і ексклюзивного дизайну. Подібний варіант як у сина Ляшка з тканою люлечкою кольору баклажан і капом, обрамленим шкірою, називається Hesba Condor Coup deLux і його можна купити в Україні за 57 400 грн в одному єдиному магазині столиці.

Нагадаємо, що дружина Ляшко Росіта подарувала йому спадкоємця в середині травня. Радісна подія відбулася в приватному пологовому будинку «Лелека», що в Пущі-Водиці, неподалік від Києва. Вартість природних пологів тут стартує від 53 700 грн, а за пакет «VIP» потрібно заплатити 108 800 грн (ціни без урахування знижок).

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Джерело: Страна.ua