Опонент Лукашенка разом із дітьми виїхав з Білорусі до Росії



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Валерій Цепкало дізнався що його хочуть заарештувати і лишити батьківських прав

Валерій Цепкало збирався брати участь у президентських виборах у Білорусі

Колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми. Про це він розповів російському телеканалу «Дождь».

За його словами, він дізнався, що у Білорусі готується його арешт, тому разом з двома дітьми поїхав і зараз знаходиться у Москві. Його дружина Вероніка залишилася у Білорусі і бере участь у виборчій кампанії кандидата у президенти Світлани Тіхановської.

Вероніка Цепкало зазначила, що вони мають інформацію не тільки про можливий арешт її чоловіка, але і про позбавлення сім'ї батьківських прав.

«Тому було прийнято рішення про терміновий від'їзд», - зазначила Вероніка Цепкало.

Відзначимо, що наприкінці червня ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати Валерія Цепкало кандидатом у президенти на виборах, які пройдуть 9 серпня.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка вСвітлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».