Трамп наказав знизити ціни на ліки у США



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Початок дії його указів перенесено на 25 серпня

Передбачається ліквідація системи знижок для посередників, які відтепер автоматично мають отримувати клієнти в кінцевій вартості препаратів

Президент США Дональд Трамп видав у п’ятницю чотири укази, які мають на меті зниження цін на ліки в країні.

Про це повідомляє The Hill.

«Підписані Трампом укази створюють умови, щоби штати змогли планувати імпорт дешевших препаратів з Канади», – зазначається в повідомленні.

Крім того, передбачається ліквідація системи знижок для посередників, які відтепер автоматично мають отримувати клієнти в кінцевій вартості препаратів. Інші вимоги спрямовані на зменшення ціни на інсулін, а також регуляцію вартості ліків для страхових компаній.

Водночас президент США зазначив, що початок дії його указів перенесено на 25 серпня, щоби дати можливість керівникам фармацевтичних виробництв, які виступають категорично проти цієї ідеї, запропонувати альтернативу.

Трамп заявив, що він зустрінеться з керівниками лікарських компаній наступного вівторка в Білому домі.

Нагадаємо, Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися.

Як повідомлялося, США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

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