Парламентська «Ліга сміху». Чим запам’ятався перший рік роботи «слуг народу» підсумки

Президенська політична сила за рік неоднарозово була учасницею гучних скандалів Фото: Уніан

Було весело, але не завжди

Парламент дев’ятого скликання завершив перший рік своєї роботи. Цей політичний сезон видався дуже особливим для Верховної Ради: вперше більшість у ній була сформована з однієї мегафракції. Вона представляла політичну силу президента і мала усі можливості ухвалювати потрібні для нової влади рішення без огляду на вимоги опозиції.

Склад фракції «Слуга народу» також особливий. Практично усі депутати впевнено потрапляли в категорію «нових облич». Але новими виявились не лише обличчя, а й стиль роботи депутатів та їхня поведінка у стінах Ради. Нову якість політики, яку запроваджують соратники президента, можна назвати просто «весела безвідповідальність». І ось чому…

За рік роботи нардепи-«слуги» встигли засвітились у такій кількості скандалів, якої б вистачило не на одне скликання… Наприклад, для депутатів першого скликання Верховної Ради, виклик повії у стінах законодавчого органу міг би означати одне – кінець політичної кар’єри. Нині ж інші часи: скандалів так багато, що вже всі й не пригадати, а от наслідків для їхніх фігурантів – жодних.

Чим же запам’ятались «слуги народу» і чи руйнує така їхня поведінка повагу до парламенту і держави загалом? Відповідь «Главком» шукав разом з народним депутатом першого-четвертого скликань Іваном Зайцем.

Сексизм

У кінці червня інформпростір сколихнув пікантний скандал за участю співголів фракції - Олександра Корнієнка та Давида Арахамії. Під час візиту до Миколаєва перший у брутальній формі просто в залі засідань обговорював свою колегу з фракції Ірину Аллахвердієву (була присутня у цьому ж залі). Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Під час спілкування політики не знали, що їх «фіксують». Корнієнко нашепотів Арахамії, що нардепа — «баба робоча, як корабельна сосна», яку щойно побачить Зеленський, одразу «підстрибне» і «викурить всі айкоси», промовляючи «Баба да». Арахамія, на його щастя, відповів небагатослівно, погодившись з такими оцінками.

Намагаючись виправдатися, ввечері того ж дня Корнієнко записав відео, на якому визнав свою поведінку негідною, вибачився, і… знову-таки, показав себе сексистом, бо зауважив, що його брутальні коментарі стосуються не Ірини, а миколаївської політикині і можливого кандидата в мери Миколаєва від «Слуги народу» Тетяни Домбровської. «Я з нею познайомився напередодні, і дійсно вона мене вразила своєю енергією і своїм запалом. Вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Форму для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка дійсно може сприйматися як сексизм. За це я приношу вибачення пані Тетяні», — пояснив він.

Впадає в око, що Алахвердієва не стала обурюватися, а заявила, що скандальне відео — монтаж, оскільки… фігуранти запису Корнієнко і Арахамія її у цьому запевнили. Сам же запис вона назвала «фейком» та «креативом опонентів». Домбровська теж скандалити не стала, хоча зазначила, що перша її реакція на інцидент була негативною. Водночас вона вважає, що не варто зациклюватися на скандалі: «Я готова до подальшої співпраці. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті».

Зазначимо, що інцидент із «корабельною сосною» не перший прояв сексизму серед «слуг». Одразу після обрання народним депутатом (ще до складання присяги) одіозний Олександр Дубінський потрапив у скандал, обираючи «на конкурсі» помічницю. На Facebook-сторінці Dubinsky.pro оприлюднено селфі майбутнього нардепа в оточенні молодих дівчат. «Вибираємо помічниць. Прошу нижче 175 см не турбувати», – йшлося у підписі до фото. Користувачі соцмереж не оцінили «креатив» Дубінського та звинуватили його у сексизмі.

Розпуста

Одним із перших зашкварів «слуг» стала переписка парламентаря Богдана Яременка із проституткою, під час якої він замовляв її послуги. І все б нічого, але пікантне листування нардеп вів, сидячи на своєму місці у залі Верховної Ради, просто під час засідання. Із вибаченням у нього теж виникли проблеми (що характерно для «слуг»). Так, спершу він у себе в Facebook написав: «Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ», однак за кілька годин розмістив допис-каяття, у якому вибачився перед колегами, президентом, а також дружиною та двома дітьми.

Парламентські фотографи спіймали Яременка на гарячому

На наступний же день після скандалу журналісти опублікували ще фото і відео, на яких Яременко гортає фотографії дівчат у додатку для знайомств Tinder, а також переписується із 20-річними дівчатами і уточнює, скільки грошей на їхнє утримання потрібно виділяти щомісяця.

Та Яременко – не єдиний «слуга», який любить помріяти про секс під час роботи. Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, «слуга» Галина Третьякова попалася на інтимному листуванні під час засідання Ради. Депутати якраз обговорювали закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Тим часом їхня колега у месенджері листувалася з чоловіком Сергієм Поповим, той якраза замовив новий матрац. Парламентарка емоційно відреагувала на повідомлення від чоловіка. «Урааааааааа. Люблю тебе сильніше матраца. Секс на новому матраці. Урааааа», - написала Третьякова.

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Зазначимо, що нардеп настільки зраділа новому матрацу, що навіть написала про нього на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Але і на Третьяковій перелік палких «слуг» не вичерпується. Бажання кохатися виникло під час засідання парламенту і у Олени Криворучкіної. Вона вирішила повідомити про це абоненту «Коханий» одразу після ухвалення рішення про скасування недоторканності для народних депутатів.

Коханий: - Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.

Криворучкіна: - Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: - Кнопочка любить я знаю. А ти не знаю.

Криворучкіна: - Знаєш, знаєш.

Коханий: - Лєн, ти де?

Криворучкіна: - Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Після цього Олена від гріха подалі перевернула свій телефон.

«Зелену кнопочку» впіймали на романтичному листуванні

Хамство

За кілька днів до того, як скласти присягу у парламенті, новообраний народний депутат-«слуга» Максим Бужанський назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею». «Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником «Слуги народу» заявила, що я ностальгую за СРСР і «часами Януковича». Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ», – написав Бужанський у Telegram. У відповідь Духнич заявила: «Щось відповідати пану Бужанському – це як спроба з’ясувати відносини з голубом, який нагадив вам на рукав пальто».

У схожий скандал потрапив і вже згаданий Олександр Дубінський – щоправда, він ще більше не соромився у висловах. Увечері 2 липня брав участь у телевізійному ток-шоу, де обговорювали заяву про відставку голови Нацбанку Якова Смолія. У цей час парламентар на своїй сторінці в Instagram написав: «Ї...о Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі». Згодом він цей допис видалив, але від слів не відмовився.

Корупція

У жовтні члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д, який ставив хрест на корупційних схемах у сфері оцінки об'єктів нерухомості. «Комітет провалив закон про знищення «дійної корови» одного з найбільш одіозних депутатів багатьох скликань, «хрещеного батька» Тендерної палати Антона Яценка», – пояснив простими словами ситуацію колишній депутат Сергій Лещенко.

Проти змін у законодавство «слуги», як стверджували їхні опоненти, виступили не безплатно. Серед звинувачених у корупції виявилися:

Ірина Аллахвердієва

Ольга Василевська-Смаглюк

Дар'я Володіна

Юлія Діденко

Олександр Дубінський

Вікторія Кінзбурська

Олексій Ковальов

Анна Колісник

Олексій Леонов

Анастасія Ляшенко

Євген Петруняк

Ще два депутати не голосували за інших причин: Елла Рєпіна - не було на засіданні; Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з головою комітету.

Після інциденту у фракції намічався розбір польотів, йшлося навіть про перевірку депутатів на детекторі брехні, однак історія поступово забулась.

Ще одна історія сталась на батьківщині президента і багатьох його соратників – Кривому Розі. Виключений з фракції нардеп Антон Поляков опублікував запис розмови кількох народних депутатів із представниками поліції Дніпропетровської області. Спілкування відбувалось у ресторані на околиці Кривого Рогу. Серед співрозмовників – парламентарі Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна, В'ячеслав Медяник, Юрій Корявченков і його дружина Тетяна Корявченкова. Поліцію у розмові представляли Володимир Огурченко (керівник поліції Дніпропетровської області) та тодішній претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов. Йшлося нібито про переділ сфер впливу в місті.

Ще один скандал спровокувала виключена з фракції разом із Поляковим нардеп Анна Скороход. Вона заявила, що її колишні колеги отримують зарплати в конвертах, які видають заступники голови фракції. Депутатка стверджувала, що нардепи отримують «винагороду» за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним «слугам» платять по $5 тис., тим, хто займає керівні посади у фракції – $15 тис. Гроші видають кожному особисто в руки готівкою. Як і історія про скандал у фінансовому комітеті, всі ці історії забулися і закінчилися нічим.

Походження доходів

«Слуга» Данило Гетманцев оконфузився тим, що більшу частину свого майна, нерухомість, авто, частину готівки, записав на матір. Так, згідно з декларацією нардепа за 2019 рік, у власності матері парламентаря знаходиться 22 об’єкти нерухомості з 27.

«Слуга» Олександр Дубінський та його родина за останні кілька років збагатилися на 24 квартири та 17 автомобілів. Так, депутат їздить на машині «Тойота Ленд Крузер», яка записана на матір Аллу Березовську.

За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — «Мерседеси». Крім того, у власності матері депутата за цей період з’явилося сім машин, зокрема декілька «Мерседесів» та «Мазератті». «Мама любить швидкість», — так прокоментував придбання «Мазератті» сам Дубінський.

У селищі Хотів на Київщині Дубінський має шість земельних ділянок, будинок у Солом’янському районі Києва, квартиру в елітному ЖК «Французький квартал» та квартиру на Теремках. Також парламентар купив дві квартири у будинку, прилеглому до п’ятизіркового Fairmont Grand готелю. За них Дубінський сплатив 100 тисяч доларів у 2014 році, хоча їх оціночна вартість у 2016-му сягала 500 тисяч. Ще сім квартир має дружина депутата Леся Цибко, більшість з них розташовані поруч з житлом чоловіка, йдеться у розслідуванні Bigus.info.

Дубінський назвав журналістське розслідування щодо нього замовним

Один з лідерів фракції Давид Арахамія також був помічений ЗМІ у махлюванні з декларацією. Так, у поданій 5 червня декларації за минулий рік народний обранець вказав, що торік придбав будинок у селі Віта-Поштова у Києво-Святошинському районі.

За декларацією Арахамії, будинок площею 295,7 кв. м коштував йому 983 тис. грн. За курсом НБУ на дату придбання нерухомості це було майже $37 тис. Будинок стоїть на території садового товариства «Новіта» – в котеджному містечку Green Hills. Він розташований за 10 км від Києва по Одеській трасі. У містечку на сьогодні залишилося 11 непроданих котеджів. Згідно з інформацією на сайті Green Hills, актуальні ціни на будинки площею 276-318 кв. м – від $380 тис. до $550 тис.

Нехтування карантином

У кінці квітня з’ясувалося, що для «слуг» закон не писаний і у випадку з пандемією. Так, ресторан «Велюр» народного депутата Миколи Тищенка активно приймав VIP-гостей попри карантин. «У ресторан приїжджають депутати, бізнесмени, екс-регіонали. У ресторані щось святкують. З ресторану у повному розфокусі, хитаючись у різні сторони, виходить нардеп Антон Яценко (який пізніше скаже, що його там не було). Як і решта відвідувачів. Ресторан працює. Не для всіх. Для віп-персон. Для «своїх», – розказали журналісти, які спостерігали за закладом впродовж десяти днів.

Тищенко відреагував хоч блискавично, але недолуго: заявив, що якщо перевіка виявить порушення, за це… сплатить штраф директор ресторану. До слова, виявилося, що під час жорсткого карантину працював не лише ресторан Тищенка, а й магазини косметики премуім-класу, мережа яких належить дружині нардепа.

17 липня, народні депутати з фракції «Слуга народу» вирішили відсвяткувати відхід на «літню відпустку» вечіркою в нічному клубі. На відео, оприлюдненому у мережі, зафіксовано парламентарів, які танцюють під музику. При цьому вони не дотримуються безпечної відстані, знаходяться без індивідуальних засобів захисту.

Комунікаційні зашквари

За першість з дивних формулювань серед «Слуг народу» з Тищенком могла б позмагатися вже згадана вище любителька матраців Галина Третьякова. Депутатка заявила, що у безробітних людей народжуються діти низької якості і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування. Про це вона сказала під час ефіру у відеосервісі Zoom 29 травня. В опублікованому відео депутатка підняла тему доцільності виплат безробітним соціальної допомоги. «Коли демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на державні кошти», – пояснила народна обраниця.

Через місяць Третьяков вже заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі українців користуються своїм становищем заради грошей. Так, депутатка розповідала про необхідність прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали. Як приклад вона навела поведінку родичів безвісти зниклих українців на Донбасі. «Якщо ці пільги залишити, то ними будуть зловживати. Знаєте, ними зловживають навіть в системі… у нас є зниклі безвісти та ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші й великі - до 20-30 тисяч гривень на місяць», – пояснила депутатка.

Були й інші випадки. До прикладу, у лютому «слуга» Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку «елітної породи», аби вона могла заплатити за комуналку. Так нардеп від монобільшості відповів на дзвінок пенсіонерки у студію одного із українських телеканалів.

Жителька Кіровоградської області сказала гостям студії, що отримує 2 тис. грн пенсії і цих грошей не вистачає на оплату комірного. «Прожити в цих умовах дійсно важко, але ми не знаємо, чи має слухачка, яка зателефонувала у студію, якесь майно... Я особисто зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир...», – почав розповідати Брагар.

Розмірковуючи, як можна оплатити комунальні послуги за такої пенсії, депутат сказав: «Якщо у неї є якесь майно... якась собака елітної породи... Вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити...».

На наступний день після грандіозного скандалу і хвилі хейту у соцмережах Брагар вирішив вибачитися. «Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Усі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого образили мої слова», – написав нардеп у Facebook.

А ось «слуга» Георгій Мазурашу, який разом із соратницею Оленою Лимс зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження адміністративної відповідальності за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму», обгрунтував свої погляди, не соромлячись у висловах з проявами расизму. У соцмережі «слуга» пояснив свій проєкт закону так: «У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами якимись чи навіть з тваринами (не буду уточняти з якими)».

При цьому нардеп зазначив, що для нього головне – щоб збочень не бачили діти.

Зґвалтування

Невдовзі після складання присяги виявилося, що нардеп-слуга» Роман Іванісов приховав від виборців інформацію про свою погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої. За кілька місяців він так і не зміг чітко прояснити ситуацію.

Виявлення судимості – не єдина проблема Іванісова. Виявилося, що він не має тієї вищої освіти, яку вказав у автобіографії, а в яких вишах навчався (і чи навчався насправді) вказувати не поспішав.

Іванісов також відзначився тривалою відсутністю на роботі у парламенті – понад 1,5 місяці. Цей зашквар він пояснив лікарняним, однак деталі своєї хвороби надати відмовився.

Досі невідомо, чи має нардеп Іванісов заявлену вищу освіту

Борги та лудоманія

У травні виявилося, що народний депутат Андрій Герус має чималий картковий борг. Стверджується, що пароль до електронної пошти Геруса, де була ця розписка, містив UA Baza Bot, який продавав персональні дані українців. Фотографію розписки Герус начебто відправляв своєму юристу з питанням, чи має документ юридичну силу. Виявляється, депутат Герус винен Онопченку Сергію Вікторовичу 100 тисяч доларів за картковий борг. Документ датовано 24 жовтня минулого року. Борг нардеп мав повернути до 10 травня цього року.

В електронній декларації Геруса вказаний борг в розмірі 3 млн грн, а от його походження походження - ні.

Жадібність

За даними Комітету виборців, у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 19 депутатів-«слуг», які є мільйонерами. Серед них:

Олександр Трухін задекларував 21,7 млн грн,

Артем Кунаєв – 9,9 млн грн,

Степан Чернявський – 9,6 млн грн,

Павло Якименко – 9,4 млн грн,

Олександр Салійчук – 8,6 млн грн,

Євген Петруняк – 7 млн грн,

Олексій Ковальов – 6,9 млн грн,

Федір Веніславський – 6,8 млн грн,

Богдан Торохтій – 6,4 млн грн,

Андрій Костін – 4, 8 млн грн,

Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн,

Геннадій Касай – 4,1 млн грн,

Олександр Горобець – 2,9 млн грн,

Ганна Лічман – 2,6 млн грн,

Артем Чорноморов – 2,5 млн грн,

Максим Зуєв – 2 млн грн,

Едуард Прощук – 1,9 млн грн,

Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн,

Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

«Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в Києві без отримання бюджетних коштів», – зазначив голова Комітету виборців Олексій Кошель.

Контрабанда

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ та екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що в парламенті України є «міжфракційне об'єднання контрабандистів», одним з його членів назвав нардепа-«слугу» Максима Павлюка.

«Я їх знаю вже, на жаль, добре, тому що вони починають блокувати. Вони поширюють плітки, вони замовляють статті, вони вже бігають по всіх органах. Група Павлюка, наприклад. Група Павлюка дуже інтенсивно цими речами займається», - сказав Саакашвілі.

Чому так?

На думку колишнього народного депутата Івана Зайця, основна причина такої лавини скандалів не лише у безвідповідальності нової хвилі політиків. «Новоспечені народні депутати не хочуть працювати на загальне добро. Таке відчуття, що вони не усвідомлюють, що знаходяться не на концерті, а у законодавчому органі. На жаль, я не бачу у них бажання вчитися політиці, тоді як політика – це складна робота», – зазначив він.

Заєць зауважив, що наразі відбувається зміна політичних поколінь. «У попередні роки основну частину влади складала радянська номенклатура, хоч вони і були розбавлені людьми демократичного спрямування. На жаль, якоїсь спадкоємності я не бачу», – підкреслив Заєць і додав, що взагалі процес деградації політичного класу спостерігається не лише в Україні, а й загалом в Європі, де до влади прийшли популісти.

«Власне, у нинішній ситуації є часткова провина і депутатів попереднього скликання, які замість того, щоб об’єднатися заради боротьби з ворогом, з Росією, з п’ятою колонною, почали один одного паплюжити. Реакція виборців на це була очікуваною», – резюмував політик.

Наталія Сокирчук, «Главком»