Львівська компанія оцифрувала зруйнований Маріупольський драмтеатр

Працівники львівської компанії Skeiron сформували 3D-модель знищеного росіянами Маріупольського драматичного театру

Команда Skeiron уже створила 3D-модель знищеного росіянами Маріупольського драматичного театру та інших будівель, аби зберегти їх від забуття. Про це представники компанії Skeiron розповіли на брифінгу у медіафорумі, з посиланням на «Еспресо.Захід».

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Оцифровані матеріали також можуть мати попит у сфері туризму, організовуючи 3D-тури музеїв. Від початку року вдалось зобразити у цифровому вигляді понад сорок об'єктів.

«Сканують усе до найменших деталей. Виходить така модель, яку можна використати для будь-яких завдань реставрації. Маємо надію, що об'єкти, які ми раніше сканували, не будуть пошкоджені. Але якщо щось станеться, то в нас будуть дані, аби їх відновити», – розповів Юрій Преподобний, співзасновник компанії Skeiron та координатор проєкту #SaveUkrainianHeritage.

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За словами координаторів проєкту, наразі робота над оцифруванням інтер'єру театру та центральної частини Маріуполя ще триває. Для цього Skeiron збирає довоєнні фото та відео споруди.

«У майбутньому, якщо у нас буде можливість, ми зможемо більш детально реконструюва́ти інтер'єри, щоб відтворити все це через різні ігрові середовища», – каже Андрій Гривняк, координатор проєкту #SaveUkrainianHeritage.

Зазначається, що Skeiron вже оцифрував понад 40 об'єктів у Львівській, Київській, Хмельницькій, Волинській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Диджиталізація моделі Чернівецького університету, над якою колектив працював вже кілька місяців стала найбільш тривалою роботою. Станом на сьогодні проєкти ще не закінчені.

«Опрацювання одного такого об'єкта займає до пів року. На початку повномасштабної війни ми у Львові розглянули Домініканський собор, церкву Андрія. Тоді звернути увагу на фасад й інтер'єр всередині, а от на горища та крипти часу не вистачило. Зараз плануємо піднятись на дахи церков, на вежу Корнякта, щоб завершити роботу», – повідомив Андрій Гривняк.

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Він каже, що невеличку сільську дерев'яну церкву можна оцифрувати за пару днів, у той час, як на церкву Юра у Львові знадобиться десь пів місяця, а на Чернівецький університет з усіма корпусами слід виділити не менше місяця.

Зараз представники Skeiron змушені розглядати запити з усієї України, наприклад, нещодавно вони отримали запрошення на сканування Святогірського монастиря. Однак складно буде впоратися з цим завданням, поки Святогірськ перебуває фактично на лінії вогню.