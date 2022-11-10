Майбутня поліцейська захистила перехожих від неадекватного хулігана (фото)

Курсантка Дніпропетровського університету внутрішніх справ до приїзду поліції приборкала агресивного чоловіка

У Дніпрі біля супермаркету на проспекті Гагаріна чоловік у стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння кидався на перехожих із палицею, гучно лаявся, погрожував фізичною розправою. Свідком інциденту стала курсантка факультету кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Анастасія Глушко. Дівчина затримала агресивного хулігана, повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначається у повідомленні, близько 19 години дівчина поверталася з магазину додому. Почувши крики, підбігла до компанії людей, які сварилися між собою. Один з чоловіків напідпитку намагався відібрати у військовослужбовця пакет з харчами, поводячись агресивно.

Курсантка одразу викликала патрульних і намагалася заспокоїти зловмисника, повідомивши, що вона з поліції. У відповідь той почав поводитися ще зухваліше: дістав палицю зі сміттєвого бака й замахувався нею на перехожих жінок та дітей. Дівчина підбігла зі спини й вирвала палицю з рук нападника.

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«Розуміла, що діяти треба швидко і рішуче. Згадала прийоми з тактико-спеціальної та спеціальної фізичної підготовки. Я мала зробити все можливе, аби убезпечити оточуючих від агресора до приїзду патрульних», – розповідає курсантка.

У повідомленні зазначається, що дівчина мала газовий балончик. І застосувавши його, приборкати нападника можна було швидше. Втім, курсантка не стала цього робити задля безпеки людей, зокрема дітей, які перебували поряд. Вона продовжувала заспокоювати хулігана впродовж 10 хвилин до приїзду поліцейських.

«Після прибуття патрульних курсантка пояснила їм обставини події. Правопорушника доставили до міськвідділу поліції. Під час затримання ніхто не постраждав», – додали у пресслужбі МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці врятували життя чоловіку, який намагався скоїти самогубство. Патрульні вибили двері у кімнату та витягнули чоловіка із зашморгу.

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Також раніше на одній зі станцій метро до поліцейського звернулись працівниця метрополітену, яка повідомила, що на платформі пасажир впав без свідомості. Правоохоронець не розгубився, а одразу надав чоловікові першу допомогу, використовуючи дефібрилятор, та викликав лікарів.