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Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Інспектори Валентин Горий та Сергій Вовк врятували життя киянину
фото скріншот відео

Поліцейські вибили двері у кімнату та витягнули чоловіка із зашморгу

У Києві правоохоронці врятували життя чоловіку, який намагався скоїти самогубство. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції.

Патрульні вибили двері у кімнату та витягнули чоловіка із зашморгу. 

«На лінію 102 зателефонувала жінка й повідомила, що її син збирається вкоротити собі віку. За лічені хвилини інспектори Валентин Горий та Сергій Вовк прибули за вказаною адресою та забігли до квартири. Чоловік замкнувся у своїй кімнаті та не відповідав. Щоб врятувати йому життя патрульні вибили двері та виявили його ледве притомного із зашморгом на шиї. Інспектори миттєво зрізали мотузку та звільнили чоловіка», –  йдеться у повідомленні.

Після прибуття медиків патрульні допомогли перенести чоловіка до карети швидкої та супроводили до лікарні.

До відома, у російському Санкт-Петербурзі один із військовослужбовців, який служив на крейсері-музеї «Аврора», наклав на себе руки, стрибнувши у Велику Невку.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці.

Теги: таксі Київ музеї аварія самогубство поліція жінка чоловік відео

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