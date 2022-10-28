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Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині

Надія Клочко
glavcom.ua
Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині
Поліцейські евакуювали двох дітей із села Торське на Донеччині
фото з відкритих джерел

Поліцейські регулярно приїжджали до чоловіка та вмовляли його евакуюватися разом з дітьми

На Донеччині поліцейські спільно з волонтерами врятували двох дітей, які осиротіли через російську агресію. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Батька дітей вбив ворожий снаряд, який розірвався на приватному подвір’ї. У цей момент братик і сестричка були в будинку та дивом залишилися живі. Правоохоронці, волонтери та госпітальєри вивезли дітей з-під обстрілів. Наразі 9-річний Андрій та 10-річна Оля перебувають у безпечному місці, їх забрала рідна тітка», – розповіли у поліції.

Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині фото 1

Зазначається, що сім’я мешкала в селі Торське Лиманської громади. Населений пункт майже щодня потерпає від ударів окупантів. Поліцейські регулярно приїжджали до родини з проханням евакуюватися, останнього разу – тиждень тому, але батько категорично відмовлявся.

Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині фото 2

«Волонтери пропонували главі сім’ї житло і навіть роботу в іншому регіоні України. Також ми пообіцяли, що діти будуть проживати і навчатися в комфортних умовах. Але чоловік написав нам офіційну відмову. А ввечері зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що батька родини не стало», – зазначив т. в. о. начальника відділу поліції №3 (Лиман) Ігор Угнівенко.

Окупанти відкрили вогонь по селу. Один зі снарядів, як зазначається у повідомленні, прилетів на подвір’я будинку, де мешкала родина. Батька, який був надворі, зачепило осколками. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці. Діти не постраждали, бо в цей момент перебували в оселі.

«До нас у двір потрапив снаряд. Тато в цей час був на вулиці, він саме збирався зайти до будинку, але не встиг, його вбило. Ми дуже злякалися і сховалися», – розповідає 9-річний Андрій.

Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині фото 3

Мати дітей померла 4 роки тому. Тато виховував їх сам. Після трагедії Андрійка та Олю забрали до себе сусіди та подзвонили в поліцію з проханням про допомогу. Правоохоронці організували евакуаційний рейс і разом з волонтерами та госпітальєрами вирушили за братиком та сестричкою. Андрійко одразу погодився їхати, а Оля дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку.

«Ми раніше вже приїжджали до цих дітлахів, вони нас знали. Тому вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братом до більш безпечного місця», – розповідає дільничний офіцер поліції Артем Медєнцев.

Батька вбив російський снаряд. Історія двох дітей, які дивом вижили на Донеччині фото 4

Рятівники виїхали двома машинами. В одній везли дітей, в іншій – загиблого батька, аби не травмувати малечу. Пізніше волонтери повернулися за речами Андрія та Олі.

«Наразі діти перебувають у Покровському районі, їх забрала до себе рідна тітка. У жінки також є дитина, тому ювенальні поліцейські запропонували родині евакуюватися, оскільки на Донеччині зараз небезпечно, а діти вже і так пережили достатньо горя. Зараз соцслужби підшукують для сім’ї житло у більш безпечному регіоні країни», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликають родини з дітьми евакуюватися із зони бойових дій, адже тільки вчасна евакуація рятує життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті правоохоронці врятували 8-річного хлопчика, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу. Хлопчика не було з батьками, коли вони потрапили під обстріл. Батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Поряд з ними вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Також раніше керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях розповів історію 12-річного мешканця міста, який кілька днів тому постраждав внаслідок обстрілів загарбників. Вороги вбили всю родину хлопчика.

До слова, триває 247 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

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Теги: діти війна Донеччина

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