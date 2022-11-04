Поліція евакуювала усіх жителів з прифронтового українського міста (відео)

У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі

З міста Мар'їнка Донецької області, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, вдалося евакуювати всіх жителів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі. У сусідній Красногорівці, яка також щодня зазнає обстрілів, залишаються 800 жителів.

Поліція опублікувала відео роботи підрозділу «Білий янгол», який допомагає евакуювати людей з-під обстрілу. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали важкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.