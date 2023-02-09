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Малохмарно і без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Малохмарно і без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
фото з відкритих джерел

На українців чекає ясна і переважно сонячна погода

У четвер, 9 лютого, очікується малохмарна погода без опадів. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 15° морозу (у Карпатах – до 20° морозу). Вдень подекуди прогріється до 3° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде малохмарно. Опадів не спостерігатиметься.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині України місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° морозу (у Карпатах 15-20° морозу). Вдень стовпчики термометра покажуть від 0 до 5° морозу. У південних регіонах України вночі температура сягне 6-11° морозу, а вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Малохмарно і без опадів: прогноз погоди на 9 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 9 лютого буде практично без хмар, опадів не очікується. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Пануватиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура по області становитиме 10-15° морозу, а вдень від 0 до -5°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 10-12° морозу, а вдень прогріється до 1-3° морозу.

Теги: прогноз погоди Україна зима

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