Малохмарно і без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
На українців чекає ясна і переважно сонячна погода
У четвер, 9 лютого, очікується малохмарна погода без опадів. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 15° морозу (у Карпатах – до 20° морозу). Вдень подекуди прогріється до 3° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У регіонах буде малохмарно. Опадів не спостерігатиметься.
На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Вітер пануватиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині України місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 10-15° морозу (у Карпатах 15-20° морозу). Вдень стовпчики термометра покажуть від 0 до 5° морозу. У південних регіонах України вночі температура сягне 6-11° морозу, а вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві та області 9 лютого буде практично без хмар, опадів не очікується. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.
Пануватиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура по області становитиме 10-15° морозу, а вдень від 0 до -5°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 10-12° морозу, а вдень прогріється до 1-3° морозу.
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