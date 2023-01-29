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Невеликий сніг і ожеледь у деяких регіонах: прогноз погоди на 29 січня

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Невеликий сніг і ожеледь у деяких регіонах: прогноз погоди на 29 січня
29 січня водіям на півдні та сході країни слід остерігатися ожеледиці на дорогах
фото з відкритих джерел

Погода залишається стабільною практично по всій країні

У неділю, 29 січня, в Україні збережеться традиційна зимова погода. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до -7°-10°. Вдень теплішатиме. Найморозніше буде в Карпатах. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах опадів не очікується. Виключення складають південь та схід країни. Там очікується невеликий сніг, а вдень – сніг з дощем. Через такі опади не виключена ожеледиця на дорогах.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у північно-східних областях температура становитиме до -10°. На решті території буде 2-7° морозу.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. В Криму повітря прогріється до 2-7° тепла. 

В Карпатах впродовж доби триматиметься температура 6-11° морозу.

Невеликий сніг і ожеледь у деяких регіонах: прогноз погоди на 29 січня фото 1

У Києві та області 29 січня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не очікують.. Швидкість північно-західного  вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура буде 2-7° морозу, а вдень від -2° до +3°. У Києві вночі обіцяють 4-6° морозу, а вдень буде близько 0°.

Теги: вітер повітря прогноз погоди

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