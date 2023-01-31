Нардепи хочуть змінити держбюджет на 2023 рік

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує виділити кошти на Мінвідновлення

Держбюджет України на 2023 рік хочуть збільшити на 5,5 млрд грн. Відповідний проєкт закону вже зареєстрований у Верховній Раді. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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Зазначається, що всі кредитні та грантові угоди вже підписані, узгоджені, кошти частково виділені, тому йдеться лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження.

Підласа зазначила, що в законопроєкті, зокрема, запропоновано виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників і бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.

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З них 1,35 млрд грн – нова бюджетна програма на реконструкцію або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетської клініки в Києві та реабілітаційного центру у Львові) – кошти будуть залучені за рахунок кредиту від уряду Австрії.

Також 1,12 млрд грн – на програму відновлення мостів (кредит уряду Великобританії). При цьому 1,28 млрд грн – на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).

Нагадаємо, 3 дистопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік.